Leo Messi a Inter Miami, Alexis Mac Allister al Liverpool, Leandro Paredes regresando a PSG pero siendo prescindible y Ángel Di María siendo agente libre son algunas de las cuestiones concretas para los campeones del mundo y que ya son una realidad.

Sin embargo, no serán estos los únicos movimientos que tendrán los jugadores de la Selección Argentina en el mercado de pases, ya que se augura que será un tiempo movido para los futbolistas albicelestes en donde incluso más de diez de ellos pueden llegar a cambiar de club de cara a la próxima temporada en Europa. En Bolavip repasamos todos los argentinos que tienen chances de mudarse en los meses de junio y julio.

1 – Leo Messi a Inter Miami

Tras tanta especulación, el pasado miércoles se confirmó que Messi dejará las ligas top de Europa luego de su salida del PSG y, con la negativa financiera del Barcelona de incorporarlo, Leo eligió finalmente a Inter Miami como su nuevo destino. Su arribo a Estados Unidos ya es un hecho y solo resta que firme su contrato. La Messimanía llega a la MLS de manera oficial.

2- Alexis Mac Allister a Liverpool

Más de seis clubes se pelearon por su ficha y finalmente Liverpool se adelantó a todos y consiguió adquirirlo desde Brighton por una cifra muchísimo menor de lo esperado, ya que solo lo compraron por 35 millones de libras esterlinas. Desde la próxima temporada, Alexis Mac Allister será parte de los Reds de Merseyside tras su enorme año en Brighton y en la Selección. ¡Y hasta le dieron la 10!

3- Ángel Di María

El Fideo firmó por un año con la Juventus a principios de la temporada y, si bien se preveía una renovación, a último momento se estancaron las charlas y se irá como agente libre. Ya se despidió de la Vecchia Signora y se desconoce su próximo club. Lo han tentado desde Arabia y desde Europa clubes como Benfica, Barcelona, la Premier League e incluso trascendió una posibilidad en Inter Miami con Leo. La prioridad de Di María es seguir en Europa y se sabrá su nuevo club en breve.

4- Leandro Paredes

El volante ex Boca deberá volver al PSG tras su préstamo en Juventus en donde no tuvo regularidad e incluso discutió con el entrenador del club, Massimiliano Allegri, por lo que no gozó de una buena temporada en Italia. Ahora, regresará al cuadro parisino pero no será tenido en cuenta, y quedándole solo un año de contrato allí, ya no será cedido sino que buscarán venderlo. Arabia Saudita, Inter Miami, Atlético Madrid y varias opciones en la Premier League emergen como posibles destinos. ¿Boca? De momento, lejos.

5- Nicolás Otamendi

Luego de ser referente del Benfica campeón de Portugal y una de las sensaciones de la Champions League, Otamendi se marchará del club luso en condición de libre y si bien muchos rumores conducían a que iba a recalar en River como refuerzo top del fútbol argentino, finalmente todo parece indicar que su destino será entre Juventus e Inter.

6- Emiliano Martínez

Dibu tuvo una brillante temporada en un Aston Villa que logró clasificarse a la Conference League quedando séptimo en la Premier League y por sus actuaciones bajo los tres palos en los “Villanos” y en la Selección, su premio The Best al mejor arquero del mundo hizo que clubes como Manchester United, Chelsea y Tottenham estén interesados en su ficha. Así, el marplatense podría marcharse a uno de los grandes de Inglaterra en este mercado.

7- Rodrigo De Paul

Insultado por momentos por la hinchada del Atlético Madrid, su gran momento en estos últimos meses en el club revirtieron este contexto y no solo es querido por afición, sino que es considerado clave para el Cholo Simeone en su equipo. Sin embargo, medios colchoneros revelaron en las últimas horas que el club busca hacer un recambio total del plantel y allí RDP fue considerado como prescindible. Es buscado por clubes de la Premier y de la Serie A.

8- Thiago Almada

Con la llegada de Messi a la MLS y la presencia de Almada allí, parecían ser dos los campeones del mundo en la liga estadounidense, pero así como arribó Leo, el ex Vélez tiene todos los boletos sacados para emigrar a Europa, ya que desde hace semanas se rumorea su traspaso al Napoli por cifras cercanas a 40 millones de euros. Si bien aún no es oficial, altas fuentes vinculadas al mercado de pases dan como avanzada la negociación entre Thiago y el club campeón de Italia.

9- Julián Álvarez

Pese a ser su primera temporada y no haber sido titular en la mayoría de los encuentros, Julián Álvarez atravesó su año debut en Europa de gran manera en Manchester City. Compitiendo con Haaland en el puesto, clubes como Real Madrid y Bayern Múnich se acercaron a las filas ciudadanas para conocer su situación. Guardiola no tiene pensado desprenderse de él, pero la Araña también busca más minutos. Salvo un giro inesperado, seguirá en el City.

10- Lautaro Martínez

El Toro fue el máximo goleador argentino en la temporada en el fútbol europeo y siendo líder del Inter, logró comandar al equipo italiano hasta la final de la Champions, a un tercer puesto en Serie A y a ganar la Supercoppa de Italia. Ante su nivel y la demanda de clubes del nivel del Neroazzurri buscando un atacante, no se descarta que Lautaro Martínez pueda emigrar rumbo a Manchester United o Real Madrid en el mercado de pases por cifras cercanas a los 80 millones de euros.