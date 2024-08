En el marco del partido correspondiente a la primera fecha de LaLiga, en el Estadio de Son Moix, Real Madrid, que comenzó ganando a través del gol del brasileño Rodrygo Goes, empató 1 a 1 en condición de visitante contra Mallorca, que llegó a la igualdad gracias al tanto de Vedat Muriqi.

Este encuentro, contó con la participación del argentino Pablo Maffeo en el elenco local, y del brasileño Vinicius Jr. en la visita. En el mismo, la rivalidad que tienen estos dos futbolistas volvió a sumar un capítulo más, ya que el lateral derecho le pegó una fuerte patada al delantero.

Sobre el final de la primera parte, cuando el Merengue iba ganando 1 a 0, Vinicius tenía la pelota contra la línea del lateral, y allí fue Maffeo para intentar quitarle el balón. Cuando el brasileño se puso de espaldas, el argentino le pegó una fuerte patada en su pierna izquierda a la altura del gemelo.

Rápidamente en las redes sociales esta infracción se viralizó, y los hinchas del Real Madrid se mostraron muy molestos con el accionar del lateral derecho argentino, alegando que la patada fue desleal. Por su parte, el árbitro del encuentro pitó la falta y le mostró la tarjeta amarilla al defensor.

“Lo de Maffeo es asqueroso”, “Eso es roja”, “Maffeo es vergonzoso”, “Por antecedentes contra vinicius a este hambrientino lo tendrian que expulsar”, “Vaya profesional Maffeo”, “Asco de jugador”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Real Madrid criticando a Maffeo.

La rivalidad entre Vinicius y Maffeo

La pica entre estos dos futbolistas no es novedad, ya que la misma comenzó en la temporada 2021/22, cuando Vinicius chicaneó al argentino porque estaban peleando el descenso y allí este le respondió públicamente: “Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica“, tiró.

Y agregó apuntando por la actitud del delantero brasileño de 24 años: “Mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía cuándo me portaba mal. Creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo”.

Además, en otro encuentro que disputaron en la pasada temporada, Maffeo le empezó a hacer gestos a Vinicius para hacerle entender que es un llorón, por sus quejas repetitivas por las infracciones que recibe en cada partido con la camiseta del Real Madrid.

Los comentarios de los hinchas de Real Madrid por la patada de Maffeo