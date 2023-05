Cada vez son más los jugadores de la Scaloneta que cambian de equipo. A pesar de que el mercado de pases todavía no abrió sus puertas, ya está definido que Alexis Mac Allister dejará de jugar en Brighton and Hove Albion y a partir de junio vestirá la camiseta de Liverpool. Sin embargo, no es el único que tuvo un traspaso.

Después de consagrarse campeón de la Copa Italia con la camiseta de Inter de Milán, donde fue la gran figura ante Fiorentina, Lautaro Martínez se unió en matrimonio con Agustina Gandolfo, su pareja, a quien conoció en Italia al poco tiempo de arribar al Nerazzurri .

Junto a la mendocina formó una gran familia, con quien tuvieron a Nina, su primera hija, y ahora esperan por Theo. Pero más allá de los niños que llegaron a la pareja, ahora el Toro cambió de equipo y se pasó al de los casados. Con tan solo 25 años, el delantero de la Selección Argentina decidió dar el sí con Agustina (27), a quien conoció a través de Wanda Nara, ya que el oriundo de Bahía Blanca formó una gran relación con Mauro Icardi cuando llegó a Milán.

Si bien el casamiento ante la ley se dio el pasado 12 de mayo, este lunes 29 llevaron a cabo la fiesta en el paradisíaco Lago de Como, más precisamente en Cernobbio, ubicado en Villa d’Este. A menos de una hora de distancia con la ciudad de la moda italiana, estuvo todo el plantel del cuadro que dirige Simone Inzaghi. Pero también hubo jugadores de la Scaloneta .

Por medio de las redes sociales, los futbolistas de la Selección Argentina compartieron imágenes y videos de la celebración, donde apareció una foto grupal con solamente ¡siete! integrantes del plantel . Y de ellos, solamente dos no estuvieron en la consagración en Qatar: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Joaquín Correa y Nicolás González dijeron presente con sus respectivas parejas.

Los grandes ausentes, por motivos que aún no se conocieron, fueron Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, el propio Lionel Scaloni, Franco Armani, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Acuña, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Ángel Correa, Paulo Dybala y Thiago Almada quienes no presenciaron la ceremonia.