En el marco del primer partido por los puntos que jugará la Selección Argentina tras consagrase campeón del mundo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni recibía en el Más Monumental a Ecuador, por la primera fecha de las Eliminatorias Rumbo al 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Para este encuentro, el entrenador argentino sorprendió con la formación titular, ya que decidió que un histórico como Ángel Di María sea suplente, y que en su lugar juegue Nicolás González, así como también le dio lugar a Lautaro Martínez por Julián Álvarez.

Tras un flojo primer tiempo de la Albiceleste, en el que no pudo romper el cerrojo defensivo de la Selección de Ecuador, los hinchas argentinos explotaron con Nicolás Otamendi, haciéndolo tendencia en las redes sociales, ya que no dio garantías en la defensa y no mostró el nivel que supo tener en Qatar 2022.

“Otamendi es un burro horrible”, “Que malo es Otamendi”, “Otamendi creo q debería dejar de sobrar…xq no le sobra nada” , fueron algunos de los tantos comentarios criticando al defensor central de 35 años que juega en el Benfica de Portugal.

¿Cuántos partidos jugó Otamendi en la Selección Argentina?

El central lleva disputados 103 partidos con la Selección Mayor.

¿Cuántos goles hizo Otamendi en la Selección Argentina?

En los 103 partidos jugados, el defensor hizo 4 goles.