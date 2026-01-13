La Selección de Argelia ya empezó a mentalizarse en su participación en la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, desde este sábado 10 de enero, jornada en la que sufrió la eliminación en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones frente a Nigeria, en un partido que estuvo cargado de polémicas (de hecho, la federación argelina presentó su descargo ante la Confederación Africana de Fútbol por lo que fue el arbitraje del senegalés Issa Sy).

Publicidad

Publicidad

Solo le restan los partidos amistosos de marzo y alguno que pueda concretar para la fecha FIFA de junio, antes de su debut en el certamen global ante la Selección Argentina, pautado para el martes 16 en el estadio de Kansas City, en definitiva el duelo que abrirá el Grupo J que también integran Austria y Jordania (se medirán tres horas más tarde el mismo día en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California).

Al respecto de esta postura del combinado argelino de dar vuelta la página a la frustración continental para mirar hacia la Copa Mundial 2026, el que se refirió fue Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane y arquero y figura del seleccionado en cuestión, que envió un mensaje en sus cuentas de redes sociales dirigido a los seguidores argelinos.

Publicidad

Publicidad

”La Copa Africana de Naciones termina aquí… La decepción es inmensa. Pero en el fondo hay algo más fuerte. Orgullo. El orgullo de haber vivido mi primera Copa Africana de Naciones. El orgullo de haber llevado esta camiseta, la de Argelia, el país de mis abuelos”, escribió el consanguíneo de la leyenda de la Selección de Francia y Real Madrid.

El mensaje de Luca Zidane en su cuenta de Instagram.

En tanto que a raíz de la participación en la edición 23 del Campeonato Mundial, expresó: ”Esta eliminación duele, pero no nos detiene. Argelia siempre se levanta de nuevo. Gracias a toda nuestra gente por la fuerza que nos han dado. Fueron nuestra mayor arma durante esta Copa Africana de Naciones”.

Publicidad

Publicidad

El cronograma de Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

ver también Selección de Argelia pide unidad de frente al duelo con Argentina en la Copa del Mundo 2026

ver también El mensaje de Riyad Mahrez para Argentina, tras la eliminación de Argelia en la Copa Africana

Para la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Argentina, cabeza de serie del Grupo J, debutará el martes 16 de junio enfrentando a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City (22:00 hora argentina); su segundo compromiso será el lunes 22 de junio contra Austria en el AT&T Stadium de Dallas (14:00 h ARG), y cerrará esta primera etapa el sábado 27 del mismo mes midiéndose ante Jordania, nuevamente en Dallas (23:00 h ARG).

En síntesis