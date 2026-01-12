Selección de Argelia pide unidad de frente al duelo con Argentina en la Copa del Mundo 2026

La derrota sufrida ante Nigeria en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones caló hondo en la Selección de Argelia. Luego de perder por 2 a 0 (tantos de Victor Osimhen y Akor Adams), el combinado de Vladimir Petkovic, que integra junto a Argentina, Austria y Jordania el Grupo J de la Copa del Mundo 2026, recibió duras críticas por parte de su público.

Y como fue de manera masiva, tanto de los hinchas en las redes sociales como por parte de los medios de comunicación, la Federación Argelina de Fútbol emitió un comunicado para pedir unidad en pos de lograr la armonía necesaria que precisan para prepararse para su presentación en Estados Unidos, México y Canadá.

”Si bien reconoce el resultado del partido, la Federación Argelina de Fútbol hace un llamamiento a todos los aficionados argelinos para que muestren su solidaridad y se unan a la selección nacional, que está en una fase de reconstrucción y continúa su trabajo y desarrollo”, imploró la entidad que ya pone el foco en el duelo con Argentina del próximo 16 de junio en Kansas City.

En esa misma línea, remarca que tras su participación en la Copa Africana de Naciones, los esfuerzos ya están depositados en la próxima Copa del Mundo: ”En menos de cinco meses se avecinan acontecimientos importantes, entre ellos el Mundial, que exige unidad colectiva, tranquilidad y apoyo de todos. Los jugadores y miembros del cuerpo técnico han demostrado compromiso y seriedad a lo largo de la competición, lo que merece el reconocimiento y el estímulo de toda la familia del fútbol nacional”.

Además, aprovechó la ocasión para señalar el arbitraje del partido que afrontaron ante Nigeria: ”Sin embargo, la Federación Argelina de Fútbol no puede ignorar las decisiones arbitrales del último partido, que suscitaron interrogantes y provocaron un descontento generalizado, ya que afectaron a la credibilidad del arbitraje africano y no sirven a la imagen del fútbol africano a nivel internacional”.

Y cerró: ”En consecuencia, la Federación Argelina de Fútbol se puso en contacto con la Confederación Africana de Fútbol, ​​así como con la FIFA, ​​presentando una denuncia oficial acompañada de una solicitud de apertura de una investigación, con el fin de aclarar lo sucedido y tomar las medidas adecuadas de conformidad con la normativa aplicable. Para concluir, la Federación Argelina de Fútbol renueva su plena confianza en el grupo, en el cuerpo técnico y en todos aquellos que trabajan para hacer avanzar el fútbol nacional”.

El cronograma de la Selección Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

En el siguiente orden, la Selección Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, sus contrincantes en el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El primer duelo lo afrontará el martes 16 de junio en Kansas City. El segundo en Dallas el lunes 22 y el tercero el 27 también en la ciudad del Estado de Texas.