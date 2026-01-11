El mensaje de Riyad Mahrez para Argentina, tras la eliminación de Argelia en la Copa Africana

Desde este 10 de enero la Selección de Argelia ya se enfoca en lo que será su partido con Argentina por la primera fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Porque perdió con Nigeria 2 a 0 en los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones, por lo que ya no tiene compromisos oficiales por delante hasta el cruce del 16 de junio en Kansas City.

Al respecto, en medio de las críticas que recibe por estas horas el combinado de Vladimir Petkovic por lo que fue su rendimiento contra Victor Osimhen y compañía, el que salió a dar la cara fue Riyad Mahrez, máxima figura del primer rival de la Albiceleste en el torneo en el que defenderá el título que obtuvo en Qatar en 2022.

‘‘Decepcionados por la eliminación, pero orgullosos de este equipo y de este grupo, tanto en los éxitos como en los momentos más difíciles. Gracias a nuestra afición y a todo el pueblo argelino por su apoyo durante toda la competición”, expresó con gran pesar el exdelantero del Manchester City, a raíz de lo que, en definitiva, se trató de la eliminación de uno de los candidatos para ganar la Copa Africana de Naciones.

Asimismo, en la finalización del mensaje que envió mediante su cuenta oficial de X (ex Twitter), Riyad Mahrez agregó una frase que es para que la Selección Argentina tenga en cuenta de cara el duelo que mantendrán en algunas semanas por la Copa Mundial de la FIFA 2026: ”Volveremos más fuertes, como siempre”.

La Selección Argentina todavía no puede mentalizarse de lleno en la Copa del Mundo 2026

Si bien Lionel Scaloni ya inició los preparativos (él mismo confesó en AFA Estudio que empezó a juntarse con los jugadores para charlar respecto a la Copa del Mundo) para Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina tiene gran parte de su atención enfocada en la Finalissima que disputará con España el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar.

Una vez terminada su visita a Medio Oriente (jugaría un amistoso con el seleccionado local el 30 o el 31 del mismo mes), ahí sí quedará libre para depositar todas sus energías en el torneo global.

El grupo de Argentina en la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026

La Selección Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, sus rivales, en ese orden, en el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El primer partido lo disputará el martes 16 de junio en Kansas City. El segundo en Dallas el lunes 22 y el tercero el 27 también en la ciudad del Estado de Texas.

