Marcos Senesi es uno de los quince jugadores argentinos que militan en la actual Premier League, siendo futbolista del Bourmesmouth dirigido por el español Andoni Iraola. Surgido en San Lorenzo y profesional desde 2016, en las últimas horas el defensor central zurdo que fue citado por Lionel Scaloni en la Finalissima ante Italia en 2022 y que debutó oficialmente en el posterior amistoso ante Estonia dio una entrevista al youtuber Ezzequiel y habló de todo.

Allí, entre tantas cuestiones en referencia a su carrera y su vida, Senesi reveló que de chico tenía de ídolo a Juan Román Riquelme, ya que si bien durante su carrera se ha desempeñado -y lo sigue haciendo- como defensor central, durante su estadía en inferiores azulgranas también supo jugar como enganche, lo cual explica su prolija salida y gran efectividad para el pase desde la zaga.

Con mate en mano, y con una cebada antes de responder, casi como anticipando su contestación, Ezzequiel le consultó por su ídolo de joven y, sin dar vueltas, Senesi expresó: “Román“. Además, en otro elogio referido a jugadores de Boca, el ex San Lorenzo reveló que -para él- el mejor defensor del fútbol argentino hoy por hoy es Marcos Rojo. Respecto al mejor equipo en la actualidad, sentenció que era River, pero luego le volvió a tirar una pared a Boca afirmando que era peor descender que perder una final con tu clásico rival.

Sin embargo, pese a estos guiños a Boca, Senesi resaltó que siempre su prioridad será regresar a San Lorenzo, club que lo formó y que lo vio nacer futbolísticamente. Sobre el Ciclón, y su posible vuelta, el zurdo oriundo de Concordia reveló: “El día de mañana si analizo volver a Argentina San Lorenzo va a estar en mi cabeza. Va a tener prioridad, pero no sé lo que pueda llegar a pasar, si en ese momento el club me querrá o no“. Sin embargo, también fue sensato y no ilusionó con un regreso: “Yo entiendo al hincha. El argentino de por sí es muy pasional y si llega a darse que voy a otro lado se lo tomará mal, pero no puedo prometer que voy a volver. Creo que es jugar con los sentimientos del hincha. No quiero faltarle el respeto a eso“, sinceró Senesi.

¿Qué dijo Senesi sobre la Selección Argentina?

Además de destacar que su mayor logro como futbolista hasta la actualidad fue haber debutado con la Selección (lo hizo en el 5 a 0 a Estonia en junio del 2022), Marcos Senesi también sentenció que su sueño pendiente es debutar en una competencia oficial con la Selección, ya que su único partido jugado de momento fue un amistoso.

Cabe destacar que, cuando se dio su convocatoria, Senesi también tuvo la propuesta de Italia sobre la mesa. Sobre ello, rompió el silencio por primera vez, en donde destacó: “Fue muy concreta porque me llamó el técnico de la Selección contándome el proyecto y lo que ellos querían en ese momento. A su vez, unos días antes me había llamado Walter Samuel para decirme que iba a estar convocado“. Además, añadió: “Llegó la situación donde tenía las 2 propuestas en sí. No me esperaba la convocatoria de Italia. La decisión fue fácil, pero a su vez no deja de hacerte pensar. El país donde nací y siempre quise jugar es Argentina“.

En tono con esto, Senesi también señaló: “Yo pensaba: ‘si voy a Italia no me podía imaginar ni ver con la camiseta de la Selección y cantando el himno de ellos. Lo iba a pasar a tomar como un trabajo’. Jugar para Argentina es jugar por la pasión, el país y mi familia. Yo juego al fútbol porque crecí viendo a la Selección, al fútbol argentino y lo llevo adentro“.

¿Cuánto vale el pase de Marcos Senesi?

Actualmente en el Bourmesmouth, Senesi posee un valor de mercado de 22 millones de euros según el portal Transfermarkt. Al conjunto inglés llegó en junio del 2022 desde el Feyenoord a cambio de 15 millones de euros y firmó contrato hasta mediados del 2026.