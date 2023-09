A pesar de que la Selección Argentina derrotó a Ecuadoren el primer partido correspondiente a las Eliminatorias CONMEBOL, la salida de Lionel Messi sorprendió a propios y extraños.

No es habitual que el capitán del campeón mundial sea reemplazado, y mucho menos si es él mismo quien solicita la sustitución. Incluso, fue Lionel Scaloni quien en conferencia de prensa el que aseveró que le realizarían estudios para determinar si estaría presente frente a Bolivia, en la fecha 2 de la clasificatoria.

Quien también levantó la voz fue Gerardo Martino, el entrenador de la Pulga en Inter Miami, quien fue consultado al respecto porque desde el 21 de julio hasta el duelo contra Ecuador, Messi disputó un total de 12 partidos (promedio de uno cada 4 días) y sin pretemporada alguna.

“No parece nada importante. Algunos síntomas de fatiga, al menos esa es la información que tenemos, hoy sabremos más”, inició el Tata en plena conferencia de prensa. Pero desde la prensa quisieron saber si pediría por su retorno hacia Inter Miami, a lo que la respuesta fue contundente.

“Por el momento no es algo que me atrevería a decir. Es demasiado pronto. Creo que hoy puede ser un día importante (con esa información), pero tampoco me imagino que si él tiene posibilidades de jugar ante Bolivia no me lo imagino regresando” , explicó Martino al respecto. Entonces, de ninguna manera Messi dejará a la Selección Argentina.

¿Dónde ver los partidos del Inter Miami de Messi?

Los partidos de Messi en Inter Miami y todos los de la MLS se viven a través de Apple TV.

Los próximos partidos de la Selección Argentina

Fecha del Calendario Partido Horario (Argentina) 12 de septiembre Bolivia vs. Argentina 17:00 12 de octubre Argentina vs. Paraguay 21:00 17 de octubre Perú vs. Argentina 23:00

Así quedó la Selección Argentina en las Eliminatorias