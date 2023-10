Los últimos días han sido movidos para Matías Soulé, delantero nacido en Mar del Plata que se encuentra a préstamo en el Frosinone de Italia, proveniente de la Juventus, ya que se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que juegue para la Selección de Italia, por encima de la Argentina.

Referido a estos rumores, el entrenador de la Azzurra, Luciano Spalletti, luego de lo que fue la goleada de su equipo por 4 a 0 ante Malta por las Eliminatorias Rumbo a la Eurocopa 2024, habló sobre el tema y se mostró interesado en contar con el chico surgido de las inferiores de Vélez.

“Es un nombre que tenemos en el punto de mira para la Selección porque lo está haciendo muy bien y porque hay que crear una oportunidad para aquellos jóvenes que empujan desde abajo”, explicó Spalletti.

Esta ola de rumores, comenzó hace unos días, cuando el futbolista habló con el periodista Gianluca Di Marzio, en donde fue consultado sobre la posibilidad de jugar con la Selección de Italia, y declaró: “Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar consistentemente, no quiero tomar una decisión ahora”.

Cabe destacar, que al no haber debutado en la Selección Argentina y al tener pasaporte italiano, en caso de cambiar de opinión Soulé puede ser elegible para la Azzurra y seguir los pasos de Mateo Retegui, quien hizo su debut en este año.

A pesar de todos estos rumores, la decisión de Soulé está más que clara y es jugar con la Selección Argentina. Para despejar todo tipo de dudas, en medio del partido de la Albiceleste ante Paraguay, subió una historia en su cuenta de Instagram alentando al equipo de Scaloni.

Pensando en su futuro, el delantero que disputó el Mundial Sub 20 con el equipo de Javier Mascherano, se encuentra a la espera de una nueva convocatoria de Lionel Scaloni, quien ya lo llevó a la Selección Mayor en una oportunidad, y gracias a los buenos rendimientos que lleva en la Serie A, podría darse pronto.

Encuesta ¿Matías Soulé merece su chance en la Selección? ¿Matías Soulé merece su chance en la Selección? YA VOTARON 0 PERSONAS

Los números de Matías Soulé en su carrera

Contabilizando su paso por el equipo juvenil de la Juventus que juega en la Tercera División de Italia, más su temporada en el primer equipo y su préstamo en Frosinone, el delantero acumula 65 partidos jugados, en los que anotó 7 tantos.

¿Cuánto vale el pase de Matías Soulé?

Según Transfermarkt, el pase del delantero argentino de 20 años está tasado en 8 millones de dólares.