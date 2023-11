Matías Soulé integra ese grupo de futbolistas que en la previa del Mundial Sub-20 que se disputó en el país entre mayo y junio de este año se popularizó como el de los Europibes, por encontrarse todos desde muy temprana edad jugando en el Viejo Continente. En su caso, firmó su primer contrato con Juventus a los 16 años y allí permaneció hasta su reciente cesión al Frosinone, equipo con el que viene redondeando muy buenas actuaciones en la Serie A.

Ese presente hizo que el delantero de 20 años tuviera una propuesta concreta de Luciano Spalletti para integrarse a la Selección de Italia, teniendo en cuenta que aunque jugó para Argentina en la categoría Sub-20 todavía no tiene partidos oficiales con la Mayor, que conduce Lionel Scaloni, lo que hace posible su convocatoria con La Azzurra.

En las últimas horas, fue el propio futbolista quien se encargó de dar a conocer su decisión, que ya fue comunicada al entrenador italiano. Hablé con Spalletti, le dije la verdad, que me sentía argentino. Le di las gracias porque me quería, luego hablé también con Walter Samuel, quien me dijo que me habían convocado provisionalmente. Estoy esperando a Argentina, no sé si llegará ahora o más tarde, pero soy argentino, nací allí y mi corazón siempre dice Argentina”, reconoció en diálogo con Sport Mediaset.

Aunque todavía no tuvo oportunidad de estrenarse con la Selección Argentina a nivel de mayores, Matías Soulé es un futbolista considerado por Lionel Scaloni. De hecho, fue citado en más de una oportunidad para entrenarse con el grupo en Fecha FIFA y no se descarta que pronto pueda ser parte de la convocatoria de algún partido de las Eliminatorias de CONMEBOL para que pueda comenzar a sumar sus primeros minutos oficiales.

Para la doble jornada de Eliminatorias que se disputará este mes, con partidos ante Uruguay el 16 y Brasil el 21, Lionel Scaloni ya se comunicó con Frosinone para “reservar” al futbolista. Esto no implica, de todos modos, que vaya a formar parte de la convocatoria definitiva. Lo mismo sucedió con Valentín Castellanos, futbolista de Lazio.

¿Dónde jugó Soulé antes de fichar con Juventus?

Nacido en Mar del Plata, la carrera deportiva de Matías Soulé inició en el Club Social y Deportivo Argentinos del Sud, para pasar luego a Kimberley, siempre en su ciudad natal. El salto al fútbol de AFA lo dio con su arribo a Vélez, donde jugó en distintas categorías formativas pero rápidamente fue detectado por Juventus, hacia donde partió haciendo uso de la patria potestad.

¿Cuántos partidos oficiales disputó Soulé en Italia?

Desde su estreno en Primera División con Juventus, el 30 de noviembre de 2021, Matías Soulé completó 30 partidos oficiales entre Serie A, copas nacionales e internacionales. Fueron un total de 21 con el equipo de Turín y lleva 9 desde su llegada a Frosinone.

¿De qué equipo es hincha Soulé?

Días después de haber disputado el Mundial Sub-20 con la Selección Argentina, Matías Soulé fue al Estadio Libertadores de América a ver un partido de Independiente y allí confirmó su fanatismo. “Es la primera vez que vengo y la verdad que estoy muy contento de estar acá con mi viejo y con mi hermano, que somos hinchas de chiquitos. Es un sueño porque nunca había podido venir y lo estoy disfrutando“, dijo en el entretiempo del duelo entre El Rojo y Sarmiento de Junín.