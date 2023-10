Hace tiempo que Matías Soulé viene dando que hablar en el fútbol europeo, ya que es de los grandes jóvenes del futuro. Y si bien debió irse de Juventus hacia Frosinone para tener mayor continuidad, el delantero nacido en la ciudad de Mar del Plata tiene que definir qué hará a la hora de ser convocado a un seleccionado: ¿Jugar para Italia o Argentina?

A lo largo de las últimas semanas, Soulé se encargó de brindar su apreciación sobre la situación, pero también recibió la visita de Luciano Spalletti, el entrenador de la selección italiana, quien quiere convencerlo de jugar para la tetracampeona mundial y así contar con sus cualidades para la renovación del plantel. Pero no es el único, ya que Lionel Scaloni busca tenerlo.

A raíz de ello, en las últimas horas se confirmó la postura de Scaloni: según reportó el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el entrenador de la Selección Argentina tiene al marplatense de Frosinone entre los jugadores reservados para la próxima fecha FIFA , donde el elenco campeón del mundo en Qatar 2022 afrontará los clásicos contra Uruguay y Brasil.

Hasta el momento, Soulé disputó dos partidos con el seleccionado argentino Sub-20, los cuales fueron en la cita mundialista de la categoría, pero todavía no pudo hacer su estreno con el combinado que tiene a Lionel Messi como bandera. Pero, más allá de que sea convocado, algo que se definirá en los próximos días con la nómina oficial, aún no quedaría blindado.

Para que esto ocurra, deberá ingresar en 3 partidos como mínimo con la Selección Argentina, y de esa manera ya no podrá ser tenido en cuenta por Spalletti para la Selección de Italia. Aunque solamente podría jugar para La Nazionale si es que llegase a renunciar a su nacionalidad argentina tras quedar blindado, algo que también podría ocurrir con Alejandro Garnacho y España.

La vez que Matías Soulé fue consultado sobre la posibilidad de jugar para Italia

“Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar consistentemente, no quiero tomar una decisión ahora”, comentó en diálogo con el periodista Gianluca Di Marzio, aunque rápidamente se mostró alentando a la Selección Argentina para demostrar que quiere jugar en la selección campeona del mundo.

Spalletti habló sobre la chance de convocar a Soulé

“Es un nombre que tenemos en el punto de mira para la Selección porque lo está haciendo muy bien y porque hay que crear una oportunidad para aquellos jóvenes que empujan desde abajo”, tiró en conferencia de prensa luego de lo que fue el triunfo de Italia ante Malta en la última fecha FIFA.

Los números de Matías Soulé en esta temporada

En siete partidos disputados con el Frosinone, el delantero argentino anotó cuatro tantos y aportó una asistencia.