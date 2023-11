En lo que fue el partido de la Selección Argentina frente a Uruguay, disputado en La Bombonera, se notó una gran supremacía del conjunto dirigido tácticamente por Marcelo Bielsa. Pero más allá de lo que fue la actuación grupal del campeón mundial en Qatar 2022, los hinchas cuestionaron muchísimo la performance de un habitual titular.

Pese a que el rendimiento general de los argentinos no fue bueno, aquellos fanáticos que no pudieron acceder al Alberto J. Armando tomaron de punto a Nahuel Molina , quien tuvo una gran responsabilidad en lo que fue el gol de Ronald Araújo, con el que cortó una racha de 41 partidos sin que los de Scaloni concedieran el primer gol del encuentro.

Molina no tuvo una buena noche, donde no gravitó en ataque y tuvo muchísimos inconvenientes a la hora del retroceso, donde Matías Viña aprovechó sus desatenciones para poder superarlo y lastimar a la Selección Argentina por el sector izquierdo del ataque charrúa.

Pese a que el futbolista de Atlético de Madrid no logró sobreponerse a la situación, el entrenador albiceleste no lo reemplazó a lo largo de los 90 minutos y todas las variantes tácticas que realizó en el complemento no resultaron favorables para evitar la presión constante de Uruguay, que perjudicó muchísimo al seleccionado campeón del mundo.

El gol de Uruguay por el que condenaron a Nahuel Molina

Los números de Nahuel Molina en la Selección Argentina

Tras haber debutado el 4 de junio del 2021, Nahuel Molina completó un total de 34 partidos con la camiseta de la Selección Argentina y solamente convirtió un gol, ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

Lo que se le viene a la Selección Argentina

Tras la derrota frente a Uruguay, la Selección Argentina deberá visitar a Brasil, el martes 21 de noviembre en Rio de Janeiro. Luego, no volverán a jugar hasta el mes de marzo del 2024.