Nico Paz, tras su debut en Argentina: qué le dijo Lionel Scaloni y el consejo de Messi en pleno partido

Una de las grandes noticias que tuvo la goleada de la Selección Argentina a Bolivia fue el debut de Nico Paz. El mediocampista ofensivo nacido en Tenerife saltó al campo de juego en el minuto 73′ y hasta se dio el lujo de darle una asistencia a Lionel Messi para el 6-0 final.

Una vez finalizado el encuentro, el actual futbolista del Como de Italia pasó por los micrófonos de la prensa y no disimuló su felicidad por haberse estrenado en la Mayor. El jugador surgido en el Real Madrid se refirió a lo que le pidió Lionel Scaloni y el consejo que el 10 le dio en el medio del encuentro.

“Sin dudas, es uno de los días más bonitos de mi vida. Ha sido un sueño, no me estaba creyendo lo que pasaba. Estoy muy feliz“, soltó el futbolista y agregó: “Para mi viejo también es un sueño. Al acabar le di la camiseta y estaba más ilusionado que yo y todo“.

Qué le dijo Scaloni a Nico Paz antes del partido

Segundos antes de su ingreso, Scaloni parecía darle algunas indicaciones técnicas al futbolista. Sin embargo, fue el propio Nico quien se encargó de revelar qué le dio el DT: “Me había dicho que me mueva, que disfrute, que me olvide de la posición, que reciba el balón y que me lo pase bien. Después me felicitó por todo“.

“La verdad que me sentí muy cómodo en este estadio, con toda la gente animando. Estoy muy contento. Es una locura, es distinto a todo lo que hay en el mundo y se nota“, agregó.

El consejo de Leo Messi en pleno partido

Al ser consultado por Messi, Nico Paz habló de cómo fueron estos días conviviendo con él y de la mano que le dio en su ingreso ante Bolivia: “Leo es una gran persona, me ha dado muchos consejos. Dentro del campo me ha hecho sentirme mucho más cómodo. Me ayudaba a colocarme en el campo. Le agradezco mucho“.

“Es una locura, así es más facil jugar. Rodearte de estos jugadores es increible“, completó el joven de 20 años.