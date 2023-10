Este jueves, la Selección Argentina se mide ante Paraguay en lo que es la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Para dicho encuentro y para la fecha FIFA en sí, Lionel Scaloni confirmó una lista de convocados sin grandes novedades, pero sí con un par de sorpresas. Entre ellas, volvieron a estar presentes Lucas Ocampos y Lucas Martínez Quarta luego de varias citas en las que no formaron parte del seleccionado.

Además de estas flamantes vueltas y de hacer una lista similar a la última que realizó en el mes de septiembre, Scaloni volvió a darle una mano a Javier Mascherano convocando juveniles sub 23 del exterior para que se sumen al seleccionado dirigido por el “Jefecito” para los preparativos de cara al Preolímpico. Entre ellos se encuentran Marco Pellegrino, Bruno Zapelli, Lucas Esquivel, Carlos Alcaraz y Facundo Farías. Entre estos, a Esquivel es a quien el entrenador de la Selección Mayor le tiene clavado el ojo para el inminente futuro de la campeona del mundo.

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Paraguay, Scaloni confirmó que el lateral izquierdo de 21 años podría sumar minutos en esta gira y debutar en el seleccionado mayor, o en caso de no estrenarse en esta fecha FIFA, lo podría hacer en la próxima ventana de noviembre. Sobre esto, el oriundo de Pujato soltó: “Es un chico que nosotros lo estamos valorando. Incluso ha entrenado con nosotros más de lo normal, porque ante las lesiones que hemos tenido, como la de Huevo (Acuña) en la anterior, nos interesa verlo. Es un chico muy interesante, es el que más o menos estamos mirando para ver si puede formar parte de la Selección. Esperemos que sí”.

Esquivel, de 21 años, ya tuvo un llamado a la Selección en la pasada cita en donde Scaloni dio la lista para las primeras dos fechas de Eliminatorias, pero aún no tuvo la chance de disputar minutos en la Mayor. Por los dichos del entrenador, todo parece indicar que el santafecino será el próximo en hacer su estreno total con la albiceleste.

¿Quién es y dónde juega Lucas Esquivel?

Surgido en el semillero de Unión de Santa Fe, Lucas Esquivel tiene 21 años y actualmente milita las filas del Athletico Paranaense de Brasil. Allí, el lateral izquierdo llegó en julio del 2023 a cambio de 2 millones de dólares por la totalidad del pase y firmó contrato por cinco temporadas. Desde su arribo, Esquivel disputó 15 encuentros, que se suman a los 57 que jugó en Unión durante las 3 temporadas en las que participó como profesional en el Tatengue.

Esquivel fue citado por Scaloni para que Paranaense tenga la obligación de cederlo a la Selección, pero en realidad su llamado fue para que se sume a la sub 23 de Javier Mascherano pensando en los ensayos previos al preolímpico que disputará la juvenil, en donde la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos.

¿Qué dijo Scaloni sobre los juveniles convocados?

En la conferencia de prensa previa al duelo con Paraguay, Scaloni no solo se refirió a Esquivel, sino que habló de la citación de los juveniles en sí que irán a la sub 23 de Mascherano: “Todos saben que hay veces en las que, si la Sub-23 cita, los clubes no mandan a los jugadores por el hecho que creen que no vale. Entonces nosotros tenemos que hacer la citación a veces para la Mayor. Y a veces los ponemos para que los podamos mandar a entrenar con ellos”, soltó el oriundo de Pujato. Además de Lucas Esquivel, ¿habrá otro juvenil con chances de sumarse a la Mayor en esta gira?