Después de declaraciones de Diego Lugano, generando una innecesaria polémica entre uruguayos y argentinos, Sebastián Abreu no quiso ser menos. El exfutbolista con pasado en River, San Lorenzo y Rosario Central se refirió al arbitraje para la Selección Argentina en la Copa del Mundo. Sus declaraciones, en sintonía con las de su compatriota.

“Para mí sí hubo penales en los que tuvieron criterios diferentes con otros partidos”, declaró el Loco en AM 990 y agregó: “Hay que tener un poquito de sentido común, sacarse el fanatismo, sacarse la camiseta. Nadie te va a quitar la Copa del Mundo. Si haces un análisis de algunos penales, ahí se cobraron y en otros partidos no se utilizó el mismo criterio”.

“El penal de la final a Di María… si no fue el de Cavani (vs. Ghana en la fase de grupos), ese tampoco. Se utilizaron criterios diferentes para cobrarle a la Argentina y para no cobrarle a otros. No quita que Argentina sea un justo campeón, pero ayuda”, agregó Abreu. “El de Polonia tampoco fue”, sentenció.

Y cerró: “Hay un criterio con VAR y todos los criterios cambiaron. Cambiaron los cuatro del VAR y el árbitro con Uruguay, y cambió el criterio de los cuatro del VAR con el árbitro en el partido Argentina. A eso me refiero, es demasiado cambio de criterio”.