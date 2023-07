El momento de la Selección de Italia de Roberto Mancini sigue estando bajo la lupa. Es que el campeón de Europa se sigue desmoronando después de lo que fue la Euro 2021: eliminado por Macedonia del Norte en el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Qatar 2022, vapuleado por Argentina en la Finalissima y derrotado por España en la Semifinal de la UEFA Nations Leagues.

Por eso, el cuerpo técnico de la Azzurra está más que abierto a seguir buscando variantes similares a la de Mateo Retegui. La decisión de citar al delantero del Club Atlético Tigre en su momento fue bastante criticada por los medios locales, pero le brindó cierto sustento el haber sumado, por el momento, dos goles en tan solo tres presentaciones.

Al respecto, hace unos días, el periódico La Repubblica subrayó dos cuestiones. La primera, que Roberto Mancini habría vuelto a pensar en Marco Senesi. El ex San Lorenzo de Almagro y actual Bournemouth de la Premier League reveló tiempo atrás que el contacto con la Selección de Italia fue real, pero que él prefirió vestir la camiseta de Argentina. Pero claro, solo jugó el amistoso contra Estonia del seis de junio del año pasado y después Lionel Scaloni no lo volvió a llamar. Ahí es a donde apuntaría Mancini para tratar de ablandar su decisión (por cierto, hasta que el futbolista no sume tres partidos en un combinado nacional, si tiene la posibilidad, puede alternar).

Y la segunda, vaticinó que se vendrán nuevas convocatorias para los choques de septiembre (vs. Macedonia del Norte y Ucrania por las Eliminatorias para la Euro de Alemania 2024) en los que no se descarta la citación de aquellos que no sean nativos, pero que tienen raíces italianas. La necesidad de victorias (hasta entonces se ubica tercero en su grupo y no está consiguiendo el boleto para el campeonato continental) exige ampliar la búsqueda de alternativas.

La lista de jugadores que Roberto Mancini estaba siguiendo que fue difundida por Bolavip en marzo

La lista que difundió Bolavip que fue ratificada por Tutto Sport: Nicolás Valentini, defensor central de 21 años de Boca Juniors; Ignacio Maestro Puch, delantero de 19 años de Atlético Tucumán; Tomás Pozzo, volante de 22 años de Independiente; Gino Infantino, volante de 19 años de Rosario Central; Juan Sforza, volante de 21 años y Justo Gianni, extremo de 23 años, ambos de Newells Old Boys; Pedro de la Vega, extremo de 22 años de Lanús; Lucas Beltrán, delantero de 21 años de River Plate y Gianluca Prestiani, extremo de 17 años de Vélez.

Roberto Mancini dijo que piensa nacionalizar más jugadores

Roberto Mancini confirmó en conferencia de prensa que tiene en mente seguir apelando a casos como el de Mateo Retegui: “Nacionalizar más jugadores es una posibilidad. Tenemos un porcentaje mínimo de jugadores en la Serie A. En Suiza, 15 de 20 son nacionalizados. Bélgica es lo mismo. Francia, Alemania, Inglaterra los tienen. Hasta hace unos años teníamos muchos jugadores fuertes y no necesitábamos hacerlo. Los demás lo hicieron, a menudo tomando jugadores que habíamos ayudado a desarrollar y madurar, así que ahora nos adaptaremos y haremos lo mismo”, dijo el entrenador italiano en una conferencia de prensa del 29 de marzo.