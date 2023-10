El último jueves, Dibu Martínez se transformó en el arquero de la Selección Argentina con el mayor tiempo en tener el arco en cero, y fue una situación que se celebró en todo el país. Claramente, después de conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, los hinchas transformaron al marplatense en uno de los ídolos de la modernidad.

No solo logró los galardones mencionados, sino que también obtuvo el premio The Best por su labor en la última temporada. Y ahora, un emblema de su puesto lo catalogó como “el mejor del mundo” . Nada más ni nada menos que Ubaldo Matildo Fillol fue quien habló maravillas del arquero de Aston Villa.

En una emisión de Abrazo del Alma, el stream que el Pato realiza por medio de Instagram, aseguró que “lo de Dibu Martínez es espectacular porque ha batido el récord de la valla invicta. No solo quiero felicitarlo. Hoy por hoy sí, es el mejor del mundo, sin ningún tipo de dudas” . Pero luego brindó mayores argumentos.

El campeón del mundo en el Mundial de Argentina en 1978 destacó al belga Thibaut Courtois, de quien sostuvo que “es un arquero impresionante que, si bien está volviendo de una lesión muy fea, brilla hace muchos años. Está ahí la pelea”. Pero resaltó que “Dibu tiene el plus del presente y de ser campeón del mundo”.

Para concluir con su análisis sobre el marplatense y la actualidad de sus colegas, Fillol expresó: “Así que sí… el Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo. Es argentino, es nuestro, defiende nuestros colores. Y lo queremos mucho, más que agradecido por todo lo que hace y va a hacer: tiene para otra Copa del Mundo”, completó.

Los títulos de Emiliano Martínez en la Selección Argentina

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

El Dibu Martínez va por el premio Lev Yashin

Luego de ganar el Guante de Oro a mejor arquero del Mundial y el The Best entregado por la FIFA como mejor arquero del mundo, el Dibu está nominado al Lev Yashin, premio que entrega la reconocida revista Football France, que también elige al mejor arquero del mundo.

Allí, el arquero argentino compite contra Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson, Dominik Livakovic, Mike Maignan, André Onana, Aaron Ramsdale, Brice Samba y Marc-André Ter Stegen.

Las 10 mejores rachas históricas de imbatibilidad de la Selección

Emiliano Martínez 622 minutos

Germán Burgos : 606 minutos

: 606 minutos Sergio Romero : 576 minutos

: 576 minutos Américo Tesorieri : 553 minutos

: 553 minutos Luis Islas : 531 minutos

: 531 minutos Sergio Romero : 485 minutos

: 485 minutos Emiliano Martínez : 477 minutos

Emiliano Martínez : 470 minutos

Roberto Abbondanzieri : 444 minutos

: 444 minutos Américo Tesorieri: 442 minutos