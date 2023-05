Pekerman reveló por qué no puso a Messi contra Alemania en el Mundial 2006

Corría el año 2006 cuando la Selección Argentina desembarcó en el territorio alemán con la misión de pisar bien fuerte y ser campeón del mundo después de dos décadas. En ese contexto, la Albiceleste contaba con una plantel realmente interesante y que ilusionaba.

De hecho, en la instancia de cuartos de final, los comandados tácticamente por José Néstor Pekerman se pusieron en ventaja frente al equipo anfitrión. Pero, cerca del final, Miroslav Klose, de cabeza, estableció el 1-1 que estiró la definición al tiempo suplementario y luego a los penales.

Lo que vino después es muy conocido: los teutones fueron más efectivos desde los doce pasos y se hicieron con el boleto hacia las semifinales de la Copa del Mundo. Y a Pekerman se lo castigó de forma brutal por no poner en el campo de juego a Lionel Messi.

Ahora, 17 años después, el propio Pekerman mantuvo una charla con Hugo Tocalli en ‘Confesiones TNT Sports’ y efectuó revelaciones sobre lo sucedido: “Messi estaba tan triste pero tenía tanto tiempo para revertir esa situación. Él llegó con lo justo porque tenía 18 años, cumplió 10 en el Mundial”.

“Tuvimos cosas que no pasan casi nunca. Se lesionaron Abbondanzieri y Crespo, a Román lo vi un poco cansado. Se dio un partido así, con tres cambios, no había cinco como ahora y había que tomar una decisión”, completó Pekerman, indicando por qué no puso a la Pulga.