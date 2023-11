José Luis Pasqués, periodista argentino, que supo ser la máxima autoridad del departamento de comunicación de Racing Club, asesoró a Diego Simeone durante más de 15 años. De hecho, en su rol como jefe de prensa, llegó a ser uno más del cuerpo técnico del Cholo, salvo en Catania, en todo el proceso en el que estuvo al frente de Estudiantes de La Plata, River, San Lorenzo, Racing y Atlético de Madrid, en su caso, hasta diciembre del 2020.

Por lo que Pepe, quien ahora reside en Madrid y forma parte del plantel de Radio Marca de España, es, siempre en referencia al actual entrenador del Colchonero, una voz más que autorizada tanto para opinar como para aclarar ciertas situaciones que construyeron tendencias (que con el paso del tiempo quedaron impuestas), puntualmente, en lo que a la relación con la Selección Argentina, AFA y Lionel Messi se supone.

En concreto, en la conversación que José Luis Pasqués tuvo con Bolavip, desmintió que Diego Simeone no quiera dirigir a la Selección Argentina, hasta en tanto y en cuanto, Lionel Messi deje de lucir oficialmente el atuendo albiceleste: ”Siempre se ha dicho eso, que no íbamos a la selección por Messi. Me gustaría conocer al que tiró la primera bola con eso, tomar un café hasta para aprender”, comentó con tono sarcástico, dejando en claro que nada que ver tiene Leo con el arribo que aún no se dio del Cholo al combinado nacional.

En esa misma línea, se explayó a raíz del audio que se filtró en pleno Mundial de Rusia 2018, de una conversación que mantuvieron entre Diego Simeone y Germán Burgos, en definitiva, el sostén del rumor en cuestión: ”Ya antes del audio se decía que no íbamos por Messi y no era así. Aparte fue una conversación privada en la que una de las dos personas cometió un error, porque es una conversación como si estamos hablando nosotros por teléfono y la ponen ahora en el vídeo. Pero bueno, eso es una conversación aparte”.

Además, sobre el famoso audio, explicó: ”Estaba hablando (Simeone) de una cuestión futbolística de estructura para el estilo de juego del Atlético de Madrid. Está claro que lo que quiso significar en la charla con Germán Burgos, porque no era que estaba hablando en un medio, es que para el estilo de juego que tenía la Atlético de Madrid había cuestiones en las que servían más del estilo de Cristiano que del estilo de Messi. Pero ni siquiera era en detrimento de Messi”.

Pepe Pasqués no ve a Diego Simeone en un futuro cercano en la Selección Argentina

”Por lo pronto acaba de firmar por tres años más con el Atlético de Madrid, así que hoy no lo veo. Desde la parte contractual no lo veo, pero no pasa solo por una cuestión deportiva. Pasa por montones de situaciones. Yo viví…, vivimos, épocas, muy, muy, muy difíciles de lo deportivo, pero también fuera de la cancha. Y lo que se construyó acá en el Atlético de Madrid, no es sólo deportivo, también hubo un cambió de vida…, una nueva vida con Carla (mujer de Simeone), dos nenas que llegaron, una ciudad maravillosa”.

Y agregó: ”Por eso no lo veo, no sé si es el momento. Esperemos primero si se va Scaloni. Yo creo que no se va a ir, pero bueno, dio un toque de atención, ¿no? Ojala que no se desarme porque es lo único que está funcionando bien”.

La última vez que Diego Simeone habría estado cerca de la Selección Argentina fue con Julio Grondona como presidente de la AFA

Hace aproximadamente 10 años, Julio Grondona recibió en el predio de la AFA a Diego Simeone y su cuerpo técnico, incluido José Luis Pasqués. Más allá de la visita, nunca hubo, por lo menos que se sepa, un acercamiento formal. No obstante, aquel momento y aquella visita en particular lo posicionaron como el gran candidato a tomar las riendas de la Selección Argentina. El tiempo pasó y sus respectivos caminos se separaron, porque tanto el equipo representativo como el Cholo, por suerte, se cargaron de éxitos. De todos modos, eso no significa que puedan ir acercándose hasta, por qué no, unirse alguna vez.