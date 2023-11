Los primeros años de carrera de Julián Álvarez son uno de los mejores para un argentino en la historia reciente. Con solo 23 años, el cordobés logró ser campeón del mundo, y campeón de América con la Selección Argentina, campeón de la Libertadores con River, además de haber obtenido 5 títulos más en el cuadro millonario; y como si esto fuera poco, en su primera temporada en el Manchester City, Álvarez fue parte del cuarteto de trofeos del equipo ciudadano en donde obtuvo Champions League, Premier League, FA Cup y la Supercopa de la UEFA.

En lo personal, Julián ha quedado séptimo en la votación por el Balón de Oro y el The Best en la última temporada, y a nivel profesional Álvarez ha sumado 78 goles y 41 asistencias en menos de 200 partidos, más los 7 tantos en 27 presentaciones con la Selección; por lo que no quedan dudas que el oriundo de Calchín es uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

En este contexto, un compañero suyo del Manchester City lo postuló para hacerlo parte de su Selección, por más que esté más que blindado por Argentina. En concreto, quien lo hizo fue Manuel Akanji, defensor citizen oriundo de Suiza. En diálogo con ESPN, el ex Borussia Dortmund expresó que, si tuviera que elegir a un futbolista del City para llevarlo a la Selección de Suiza, ese sería Julián Álvarez.

“Para Suiza me gustaría Julián Álvarez. Para mí es un delantero todoterreno: convierte muchos goles, pero también puede crear muchas chances y trabaja mucho. Me gustaría tenerlo en nuestro equipo”, soltó Akanji en la entrevista realizada en ESPN de Gran Bretaña. Allí mismo, en un ping pong, el zaguero suizo reveló intimidades de sus compañeros del Manchester City, en donde expresó que el que mejor se entrena es el arquero Stefan Ortega, el que pone la música en el vestuario es Jack Grealish y que el que peor se viste es Rodri Hernández. De Julián, tuvo las elogiosas palabras en las que lo postuló para ser parte del seleccionado helvético. ¡Impresionante halago!

Cómo es el presente de la Selección Suiza

El seleccionado suizo marcha segundo en las Eliminatorias para el Euro 2024 en un grupo conformado por Rumania, Israel, Kosovo, Bielorrusia y Andorra. Allí marcha segundo detrás de Rumania y en 9 partidos ganó 4 y empató 5, por lo que ya quedó como clasificado al certamen continental del próximo año. En el Mundial de 2022, Suiza logró clasificar como segunda de su grupo, pero en octavos de final sufrió una histórica derrota por 6 a 1 ante Portugal.

Cómo le fue a Julián Álvarez en la Selección Argentina

Sin contar el duelo de este martes en donde la Albiceleste enfrentará a Brasil, Julián Álvarez lleva 27 encuentros con el seleccionado y convirtió 7 goles. De ellos, cuatro fueron durante el Mundial (anotó frente a Polonia, Australia y un doblete ante Croacia), y lleva una sequía de casi un año ya que no convierte goles desde aquel encuentro de semifinales de Qatar 2022 frente a Croacia.