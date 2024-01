Tras el empate 1-1 ante Paraguay en su estreno en el Torneo Preolímpico que se está disputando en Venezuela, la Selección Argentina enfrentará este miércoles ante Perú, que de momento lidera el Grupo B gracias a su victoria 1-0 ante Chile, y Javier Mascherano está pensando varias modificaciones para mejorar el rendimiento del equipo.

Tres jugadores que ingresaron en el complemento el pasado domingo se perfilan como titulares. Uno de ellos es Luciano Gondou, autor del gol agónico que permitió rescatar el primer punto en la competencia, que podría brindar una referencia de ataque y promover incluso un cambio de esquema.

También Claudio Echeverri, quien pese a su juventud mostró gran rebeldía cada vez que tomó contacto con la pelota, imprimiéndole velocidad a los ataques, exigiendo desde la gambeta y con buenas intenciones para el juego asociado, hizo los méritos suficientes como para ganarse un lugar en la alineación inicial.

El tercer cambio que podría disponer Javier Mascherano es Federico Redondo, quien había sido duda hasta último momento para el debut y terminó relegado al banco de suplentes por Juan Sforza, futbolista de Newell’s que ahora le cedería el lugar para que acompañe en la mitad de la cancha al tándem Xeneize conformado por Cristian Medina y Equi Fernández.

El entrenamiento de este martes podría de terminar de develar el misterio en torno a la alineación que presentará Argentina para buscar ante Perú su primera victoria en el Preolímpico, para llegar con aire a la tercera fecha en la que le tocará quedar libre. La práctica del lunes, primera tras el empate ante Paraguay, tuvo a los futbolistas que fueron titulares haciendo trabajos de recuperación, seguidos de masajes y kinesiología; mientras que los ingresados y quienes quedaron sin sumar minutos fueron los que trabajaron en cancha.

La palabra de Echeverri tras el debut

El Diablito fue uno de los futbolistas que logró cambiarle la cara a una Selección Argentina que, hasta su ingreso, no solo se encontraba en desventaja sino que no había logrado imponerse desde lo futbolístico más que por algunos arrestos de jerarquía individual. “Mascherano me pidió que entre, que pida la pelota, que gambetee. Por suerte pudimos marcar antes de que termine el partido”, dijo con gran naturalidad sobre su positivo aporte al equipo.

¿Cuántos equipos clasifican a la fase final del Preolímpico?

El torneo que está disputándose en Venezuela cuenta con la participación de los diez seleccionados CONMEBOL divididos en dos grupos de cinco. Solo los dos primeros de cada una de esas zonas se clasificarán a la fase final, por lo que la Selección Argentina necesita de un triunfo ante Perú para no comenzar a ver ese objetivo ponerse cuesta arriba demasiado rápido.

¿Cuántos boletos a París 2024 reparte el Preolímpico?

En la fase final del certamen se enfrentarán los cuatro equipos clasificados, los dos primeros de cada grupo, en partidos todos contra todos y quienes finalicen en las dos primeras posiciones serán los que obtendrán el boleto a los Juegos Olímpicos que se disputarán en París del 26 de julio al 11 de agosto.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Perú?

La Selección Argentina que conduce Javier Mascherano enfrentará a Perú este miércoles 24 de enero, desde las 20.00, en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, por la segunda fecha del Grupo B. El otro encuentro de la jornada lo protagonizarán Paraguay y Uruguay, que estará haciendo su estreno tras quedar libre en la primera fecha.