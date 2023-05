La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni se prepara para una nueva fecha FIFA, y entre las novedades de la lista de convocados se encuentra el nombre de Facundo Buonanotte, un talentoso futbolista que actualmente defiende los colores del Brighton en la Premier League.

Con su habilidad y visión de juego, Buonanotte ha logrado ganarse un lugar en el radar de Scaloni y se perfila como una promesa del fútbol argentino. A continuación, conoceremos más detalles sobre este joven futbolista y su trayectoria tanto en su club como en la selección.

Facundo Buonanotte, el talento emergente del fútbol argentino

Facundo Buonanotte, nacido el 23 de diciembre de 2004 en Perez (Santa Fe), es un mediocampista ofensivo con una gran capacidad técnica y una visión de juego excepcional. Desde muy temprana edad, demostró su amor y habilidad por el fútbol, y su talento no pasó desapercibido en las divisiones juveniles de Argentina.

No pudo formar parte del Mundial Sub 20 debido a que el club inglés no lo cedió. Esa desilusión se ha transformado en una oportunidad dorada, ya que ahora Scaloni le ha dado la chance de vestir la camiseta mayor de Argentina. Esta fecha FIFA incluirá partidos contra Australia e Indonesia.

La decisión de Scaloni

La decisión de Lionel Scaloni de sumar a Buonanotte a la nómina no fue azarosa. El DT de la Selección argentina, conocido por su ojo para detectar jóvenes promesas, decidió apostar por este diamante en bruto.

La convocatoria de Facundo se oficializará el próximo martes por la AFA, confirmando así su participación en los próximos amistosos internacionales.