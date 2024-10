Revelan la charla que tuvo Scaloni con un ex Barcelona por uno de los convocados de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 ante Venezuela y Bolivia. Para estos encuentros, destacó la convocatoria de una de las revelaciones que tiene el fútbol europeo en la actualidad, Nico Paz, alguien a quien Lionel Scaloni lo estuvo siguiendo mucho en el último tiempo, pero de quien pidió referencias a su actual entrenador en el Como, Cesc Fábregas.

Paz viene sumando elogios en Europa a partir de los minutos que va teniendo en el Como, club que le compró su pase al Real Madrid en 6 millones de euros. Es que en seis partidos que jugó por Serie A con el conjunto lariani ya dio tres asistencias y ha impresionado a Scaloni.

Precisamente, se conoció un detalle que tuvo el propio entrenador de la Selección Argentina para conocer más sobre este talentoso volante. Según el periodista Fabrizio Romano, hubo una comunicación telefónica entre el DT campeón del mundo y su colega del Como, Cesc Fábregas.

Cesc Fábregas, DT del Como (IMAGO / Giuseppe Maffia).

Este español, quien también es uno de los accionistas del club italiano, es bien conocido por sus pasos como jugador por clubes grandes como Barcelona, Arsenal y Chelsea, entre otros. También se lo reconoce por su amistad con Lionel Messi. Ahora, al igual que Paz, se gana los elogios de Europa por el buen juego con el balón que muestra su Como.

Los detalles de la charla entre Lionel Scaloni y Cesc Fábregas por Nico Paz

Scaloni ya venía siguiendo a Nico Paz debido a su buen rendimiento en el Como. Para la Selección Argentina, este joven volante no es un improvisado porque supo estar en la Sub 20 y en la Sub 23, comandado por Javier Mascherano. Ahora, tiene su oportunidad en la Mayor.

Nico Paz, en su primera convocatoria con la Selección Argentina (X @FabrizioRomano).

Según Romano, Scaloni llamó a Fábregas a fines de septiembre para preguntarle exactamente por Nico Paz. “El feedback fue excelente“, según reportó el mencionado periodista italiano. Ante esto, el DT de la Selección decidió su primera convocatoria.

Nico Paz aún puede volver al Real Madrid y dos grandes de la Premier League lo siguen

Pese a que el Como ya lo compró, Real Madrid tiene la posibilidad de repescar a Nico Paz. Tal como explicó el propio Romano, el conjunto merengue tiene una opción de recompra de su pase para tenerlo cuando así lo disponga en próximas temporadas. También conservan una cláusula del 50 por ciento ante una eventual venta.

En este sentido, puede haber clubes interesados en su fichaje tal como han dicho desde España. Arsenal y Chelsea serían los primeros clubes interesados en la llegada del joven volante argentino.