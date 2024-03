La Selección Argentina no tuvo inconvenientes para superar en trámite y marcador a su par de El Salvador en el primero de los dos amistosos programados para la presente Fecha FIFA, imponiéndose 3-0 en Filadelfia. Sin Lionel Messi, el encuentro sirvió especialmente para comenzar evaluar futbolistas que están llamados a ser parte de la renovación, como Valentín Barco que hizo su estreno absoluto en el equipo que conduce Lionel Scaloni y Alejandro Garnacho, que tuvo una nueva oportunidad de mostrar todo lo bueno que viene haciendo en Manchester United. También Nehuén Pérez, que ocupó el lateral derecho en ausencia de Nahuel Molina.

Más allá de las valoraciones futbolísticas del entrenador sobre el aporte que cada uno de ellos hizo al equipo y de su proyección con el seleccionado, Rodrigo De Paul se encargó de poner de manifiesto que también en el aspecto de la convivencia con el grupo están transitando todavía un proceso de adaptación.

“En el vestuario súper bien. Aparte ya son varios, están agarrando fuerza. Los vemos contentos. Obviamente nosotros tenemos una manera de ser en la que los cargamos, los jodemos. Ellos se prenden”, señaló el jugador de Atlético Madrid y referente de la Selección en diálogo con DSports.

Sin embargo, no quiso dejar pasar que tienen una cuenta pendiente con el plantel fuera de la cancha: “Todavía no los pude traer a jugar al truco. Me está costando”, bromeó. Y agregó: “Pero súper bien. Me pone feliz porque al final de cuentas ellos son el futuro”.

Scaloni valoró el compromiso de Barco

“Nos ha gustado cómo Barco afrontó los entrenamientos. Tiene que corregir muchas cosas obviamente, por su edad, pero es un chico que tiene mucho potencial y hay que explotarlo“, señaló tras el triunfo ante El Salvador en relación a la primera concentración con el equipo del ex Boca, que ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo.

La posición de Nehuén Pérez

Scaloni aceptó que Nehuén Pérez no ocupó una posición que les es natural en el terreno de juego, pero valoró que haya sido capaz de suplir algunas ausencias importantes en la convocatoria. “Nahuel Molina vino con un esguince de tobillo leve y no pudo entrenar los primeros días. Los que normalmente están con nosotros no pudieron venir por lesión y le dimos la posibilidad a Nehuén, que no es su posición natural pero lo ha hecho bien”, manifestó.