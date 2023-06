Tras los festejos de la Selección Argentina por ganar la Copa del Mundo 2022 en Qatar, una de las polémicas más grandes que dejó la final del Mundial fue la presencia del famoso chef conocido como Salt Bae dentro del campo de juego.

Con una presencia un tanto incomoda incluso para los jugadores, al originario de Turquía se lo vio en una posición de insistencia constante para conseguir fotos y videos ya sea con los protagonistas o con el trofeo en si. Una postura que fue duramente criticada por todos.

A seis meses del hecho, tras ser suspendido por la FIFA; no podrá presenciar partidos internacionales, Salt Bae rompió el silencio y explicó porqué estaba así: “Amo Argentina. He vivido allí. Fui a apoyarlos. Muchos jugadores del equipo han venido al restaurante. No me sentí un extraño. Fue un momento especial“.

Confesando así su sentimiento por la camiseta de la Selección, lo cual explica un poco su postura tan insistente, Nusret Gökçe (su nombre real) admitió que sucumbió ante “una combinación de mi amor por Argentina y mi emoción” que le jugó en contra.

Finalmente, durante su charla con The Times, Salt Bae se mostró disconforme con la FIFA: “No entré a la cancha para hacer publicidad. Habían otras mil personas y solo se fijaron en mí. No robé nada“.