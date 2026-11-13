Las calificaciones de los futbolistas de la Albiceleste en el partido ante los dirigidos por Forlán, por el amistoso internacional.

Gerónimo Rulli (4): muy poca participación del arquero en la primera mitad. Nada que hacer en el primer gol de Uruguay. Gran atajada ante Núñez en la antesala del segundo gol de la Celeste, en el que pudo haber hecho algo más.

Gonzalo Montiel (5): picante en las escaladas por derecha, siempre fue opción. Bien en la marca, pero mejor en ataque. Bajó su rendimiento en el complemento.

Leonardo Balerdi (3): flojo partido del primer marcador central. Cometió una falta innecesaria cerca del área de Rulli en el final del primer tiempo. Fue amonestado al inicio del complemento tras una dura falta a Núñez. Hizo un gol en contra totalmente involuntario.

Leonardo Balerdi. (Foto: Getty).

Lisandro Martínez (5): la fortaleza habitual y la sencillez de siempre. Firme en el mano a mano. No tuvo nada que hacer en los goles de Uruguay.

Facundo Medina (5): intenso en la marca, bien en la proyección. Se apagó en el tramo final de la primera mitad. Gran desborde a los 12 minutos del complemento para habilitar a Almada, que falló cerca del arco.

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Facundo Medina. (Foto: Getty).

Exequiel Palacios (5): inició en la posición de volante central, aunque luego se posicionó por la derecha, siempre propenso a recibir y limpiar el juego. Muy bien en la distribución. Fue reemplazado antes del inicio del primer tiempo.

Enzo Fernández (4): movedizo, buscando sociedades y tratando lastimar. Gran remate a los 18 minutos del primer tiempo que derivó en córner. Se apagó un por completo en la segunda mitad, ya establecido como volante central. Fue amonestado tras una dura falta a De Arrascaeta.

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Alexis Mac Allister (4): con libertades posicionales, el mediocampista se mostró como opción casi de manera permanente, pero no siempre resolvió bien. Altibajos y poca participación en el segundo tiempo. Errático en varios tramos del complemento.

Alexis Mac Allister. (Foto: Getty).

Nicolás Paz (7): interesante comienzo del mediocampista que brilla en Como. Buenas sociedades con Enzo Fernández. Picante en cada una de sus intervenciones, casi marca a los 8 minutos del complemento. Quedó mano a mano con el arquero rival a los 22 minutos del segundo tiempo y no pudo definir bien. Fue el mejor de Argentina en un partido discreto.

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Nico Paz. (Foto: Getty).

Thiago Almada (3): inició recostado por izquierda. No tuvo mucho contacto con la pelota. Tuvo la posibilidad de descontar a los 12 minutos del complemento, pero definió mal. Fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo. Mala actuación del futbolista de River.

Julián Alvarez (5): casi rompe el cero a los 8 minutos con un gran remate cruzado, pero el arquero uruguayo tapó muy bien. Movedizo en todo el frente de ataque, aunque no siempre resolvió bien. A los 27 minutos descontó con un gol de goleador.

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Julián Alvarez. (Foto: Getty).

Ingresaron:

Matías Soulé (6): ingresó para jugar el segundo tiempo y se recostó bien por la derecha. Gran habilitación a Paz a los 22 minutos del complemento para dejarlo solo.

Gianluca Prestianni (6): entró por Almada y generó peligro con sus gambetas. Gran asistencia a Julián Alvarez en el descuento.

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Agustín Giay (-): insuficientes minutos en el campo de juego.

Román Vega (-): pocos minutos en cancha.