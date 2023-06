Scaloni reveló el jugador que quería convocar y no pudo: "Nos quedamos con las ganas"

Con goles de Leandro Paredes y Cristian Romero, la Selección Argentina venció por 2 a 0 a Indonesia en Jakarta, por lo que de esta manera cierra su gira amistosa por el continente asiático con dos victorias, manteniendo el arco en 0 en ambas.

Una vez que finalizó el encuentro, siendo el último de la temporada para los jugadores que ahora comenzarán sus vacaciones, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, en la que dio su análisis sobre esta gira, la última previo al inicio de las eliminatorias.

Además, el DT hizo una sorpresiva confesión, sobre las ganas de haber sumado un jugador más a la convocatoria: “Destaco sobre todo haber hecho jugar a estos chicos jóvenes. Nos quedamos con las ganas también de haber podido traer algún otro que estuvo en la Sub 20”.

Al escuchar esta respuesta, rápidamente un periodista pregunta si era Alejo Véliz, a lo que Scaloni sonríe dando entender que era él, y continúa: “El haber estado en Argentina y haber terminado tan tarde no era posible, los chicos están jugando el campeonato allá, pero bueno, tiempo al tiempo”.

Y cerró: “Lo importante es que cuanto tengan la oportunidad de jugar estén en un ambiente cómodo, con una base sólida y no que solo entren por jugar bien, si no no le hacemos un favor”.