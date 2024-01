El pasado lunes se produjo la tan esperada reunión entre Claudio Tapia y Lionel Scaloni. En la misma se trató un tema central: los amistosos del mes de marzo. La Selección Argentina viajará a China y allí disputará dos encuentros, uno ante los locales y el restante contra una selección europea, aunque se estima que no será una potencia. Es una pena que no se haya aprovechado la oportunidad de medirse ante rivales de peso en lo que será el regreso de los amistosos entre selecciones de Conmebol y UEFA.

Tal como sucedió en los amistosos de mediados de 2023, la Selección Argentina volverá a viajar a Asia para disputar sus amistosos. En aquella oportunidad los rivales habían sido Australia e Indonesia. Ahora resta saber uno de los rivales, pero todo indica que será un europeo de segunda línea, por lo que no será un rival de peso para la Albiceleste. Claramente está que China tampoco lo es.

¿Viaja la Sub 23?

La intención de la AFA es que junto a la Mayor también viaje la Selección Argentina Sub 23 y dispute dos amistosos en China también. Se estima que eso se terminará de resolver cuando se sepa si la Albiceleste disputará o no los Juegos Olímpicos de París 2024, para eso deberá estar entre los dos primeros del Preolímpico. De no ser la Sub 23, la que podría viajar sería la Sub 20. Cabe destacar que en dicha selección aparecen futbolistas de la talla de Nico Paz, Luka Romero y Matías Soulé.

Los preparativos para la Copa América 2024

Estos partidos amistosos a la Selección Argentina le sirven para prepararse para lo que será la Copa América 2024 a disputarse entre junio y julio en Estados Unidos. La Albiceleste tiene la misión de volver a gritar campeón a nivel continental y en esta oportunidad será un certamen con más selecciones ya que además de las 10 de Conmebol hay seis de Concacaf.

El calendario de la Selección Argentina de 2024

Amistoso ante China: será en marzo, día y hora a confirmar

Amistoso ante selección europea: será en marzo, día y hora a confirmar

Fecha 1 Copa América: 20 de junio a las 21 horas ante Canadá/Trinidad y Tobago (Atlanta)

Fecha 2 Copa América: 25 de junio a las 22 horas ante Chile (Nueva Jersey)

Fecha 3 Copa América: 29 de junio a las 21 horas ante Perú (Miami)

Fecha 7 Eliminatorias: 5 de septiembre ante Chile de local con el 50% de aforo

Fecha 8 Eliminatorias: 10 de septiembre ante Colombia de visitante

Fecha 9 Eliminatorias: 10 de octubre ante Venezuela de local

Fecha 10 Eliminatorias: 15 de octubre ante Bolivia de local

Fecha 11 Eliminatorias: 11 de noviembre ante Paraguay de visitante

Fecha 12 Eliminatorias: 19 de noviembre ante Perú de local