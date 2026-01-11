Piden fin de ciclo para la figura de uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Este sábado 10 de enero se terminó la participación en la Copa Africana de Naciones de la Selección de Argelia, rival de Argentina en el Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cayó 2 a 0 con Nigeria (goles de Victor Osimhen y Akor Adams) y de esa manera se despidió en los Cuartos de Final del certamen que se está desarrollando en Marruecos.

Tras el partido, la prensa argelina (desilusionada por lo que fue el resultado final del choque con los nigerianos, puesto que asomaban como uno de los aspirantes al título) fue muy crítica con la figura principal del combinado comandado por Vladimir Petkovic: el exfutbolista del Manchester City y actual del Al Ahli de Arabia Saudita, Riyad Mahrez.

El periódico El Watan fue uno de los que más apuntó contra el veterano futbolista. Señaló a Mahrez como ”el símbolo de un equipo que envejeció mal”. Además, criticó que el juego de Argelia ”siguió dependiendo excesivamente de buscar a un Mahrez que ya no pude resolver los partidos él solo, haciendo el ataque predecible para la defensa nigeriana”.

En esa misma línea, Le Matin D’Algerie publicó: ”Esta eliminación subraya la urgente necesidad de reflexionar sobre el futuro”. Y agregó: ”Entre jugadores experimentados y jóvenes promesas, la selección nacional debe encontrar una identidad clara y coherencia táctica para mantenerse competitiva en el escenario africano. La Copa Africana de Naciones es implacable: solo beneficia a quienes logran imponer su estilo de juego y aprovechar los momentos decisivos”.

Y con vistas hacia Estados Unidos, México y Canadá 2026, el portal apuntó: ”Para los Fennecs, esta derrota es más que un simple marcador: es una llamada de atención. Reconstruir, clarificar estrategias y fomentar la cohesión del equipo: ese es el camino para que Argelia recupere su lugar en el fútbol africano. Pero es una tarea compleja, difícil de lograr dada la situación actual del fútbol argelino. Sin embargo, el Mundial es un primer paso; se acerca rápidamente, y las decisiones del seleccionador serán cruciales”.

En cuanto a DZ Foot, puntuó al jugador en cuestión con la calificación más baja: ”Riyad Mahrez ( 3.5 ): No logró penetrar la defensa ni causar impacto en los duelos. Su técnica tampoco fue suficiente para superar a su oponente, quien lo dominó claramente. Fue reemplazado por Anis Hadj-Moussa (60′), quien al menos mostró un esfuerzo generoso, aunque de forma bastante errática”.

Publicidad

Publicidad

Riyad Mahrez dijo que fue su última participación en la Copa Africana de Naciones

ver también Escándalo en la Copa Africana: trifulca entre jugadores y periodistas tras el Argelia vs. Nigeria

ver también Diego Forlán: ”El grupo de Argentina en el Mundial es fácil y condiciona al de Uruguay y España”

”Para mí la Copa Africana de Naciones terminó. Es triste quedar eliminado en cuartos de final. Me hubiera gustado llegar más lejos e intentar ganar un segundo título de la Copa Africana de Naciones. Todos sabemos lo difícil que es ganar este torneo”, dijo el delantero de 34 años luego de la eliminación de la Selección de Argelia.

En síntesis

Argelia cayó 0-2 ante Nigeria y se despidió en cuartos de final.

Riyad Mahrez fue señalado por El Watan como símbolo de un “equipo envejecido”.

El conjunto de Vladimir Petkovic será rival de Argentina en el Mundial 2026.