Mientras todos esperaban la confirmación del once de la Selección ante Indonesia para saber si Alejandro Garnacho estaría dentro del once, Lionel Scaloni sorprendió absolutamente a todos y metió un cambio que nadie esperaba.

Luego de que Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi abandonen la concentración para comenzar sus vacaciones, Lionel Scaloni comenzó a preparar el partido frente a los asiáticos con varias modificaciones para ver nuevos nombres dentro del esquema.

Una rotación en la que finalmente terminó ingresando casi por sorpresa un nuevo debutante: Facundo Buonanotte. Luego de quedar fuera incluso del banco de suplentes ante Australia, el pibe del Brighton será quién reemplace a Lionel Messi en el once titular.

Siendo el jugador número 44 que Lionel Scaloni hace debutar, el ex Rosario Central tendrá la oportunidad de lucirse con la camiseta de la Selección ante Indonesia justo unas semanas después de que el equipo inglés no le permitiera viajar al Mundial Sub 20.