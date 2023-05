Sufrió, pero festejó: Argentina le ganó a Uzbekistán en el debut del Mundial Sub 20

Llegó el tan ansiado debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20, el cual se lleva a cabo en la tierra del máximo ganador de este certamen. En la provincia de Santiago del Estero, más precisamente en el estadio Madre de Ciudades, los dirigidos por Javier Mascherano se enfrentaron a Uzbekistán.

Después de lo que fue la apertura del certamen con el triunfo de Nueva Zelanda por la mínima diferencia ante Guatemala, al elenco de Mascherano le costó poder hacer pie en el terreno de juego, se vio superado durante los primeros minutos del partido y no logró inquietar al arco defendido por Otabek Boymurodov. Y como si fuese poco, los errores en el mediocampo fueron una constante, lo que provocó que los uzbecos generaran varias situaciones de gol.

Recién a los 23 minutos llegó el gran golpe para la Albiceleste: después de que Agustín Giay perdiera la marca, Makhmudjon Makhamadjonov remató al primer palo, que no fue cubierto por Federico Gomes Gerth, y así Uzbekistán abrió el marcador . Pero como si nada hubiese pasado, fue el lateral de San Lorenzo quien envió un grandioso centro a la cabeza Alejo Véliz, quien estampó la igualdad .

En esa primera media hora de juego, los corazones de los argentinos volvieron a paralizarse porque el árbitro francés François Letexier tuvo que analizar en el VAR un supuesto penal para el elenco uzbeko. Finalmente, no lo sancionó y todo continuó su curso. Pero ya acariciando el final de la primera mitad, cuando el reloj alcanzaba los 40 minutos, Valentín Carboni estampó el 2-1 : tras una gran asociación entre Mateo Tanlongo, Matías Soulé y Valentín Barco, quien terminó asistiendo al futbolista de Inter de Milán para que sacara un remate letal.

Durante lo que fue el complemento, no se logró ver un buen rendimiento por parte de Uzbekistán, dado al enorme esfuerzo físico que tuvieron en los primeros 45 minutos, aunque la Selección Argentina no logró aprovecharse de ello y no liquidó el partido. Pero poco le importó, porque se quedó con los primeros tres puntos del certamen, y ahora se preparará para medirse frente a Guatemala, el martes 23 de mayo a las 18 horas. Por su parte, los asiáticos chocarán ante Nueva Zelanda, el mismo día pero a las 15 horas.

+ El gol de Makhmudjon Makhamadjonov

+ Alejo Véliz estampó la igualdad para la Selección Argentina

+ Valentín Carboni marcó el 2-1 para la Selección Argentina