Take Kubo dijo que la Real Sociedad debe inspirarse en la actitud que tuvo la Selección Argentina en la Final de la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar 2022 contra Francia, para darle vuelta el resultado al París Saint-Germain de Kylian Mbappé en el partido de los Octavos de Final de vuelta de la UEFA Champions League 2023/2024.

”Me acuerdo del Mundial que estaba viendo en casa, porque nos eliminaron rápido, que en la Final Argentina, como se dice, le estaba echando más huevos. Eso se notaba. Hay jugadores que tienen más calidad o son más fuertes, pero lo mental, en cualquier ámbito, es lo que vale y contra PSG necesitamos de eso”, expresó el volante japonés en la conferencia de prensa previa al encuentro que se llevará a cabo en Anoeta.

Lo cierto es que la Real Sociedad, comandada por Imanol Alguacil, debe revertir el marcador de 2 a 0 que padeció contra el París Saint-Germain de Luis Enrique en el Parque de los Príncipes el pasado 14 de febrero, si quiere seguir con vida en la UEFA Champions League. Aquel día los tantos los marcaron Kylian Mbappé y Bradley Barcola.

Real Sociedad y PSG se miden en la Champions League en medio de rumores que marcan cortocircuitos entre Kylian Mbappé y Luis Enrique

La relación entre Kylian Mbappé y Luis Enrique otra vez está bajo la lupa de los medios de comunicación de Francia. En este caso, porque el entrenador español decidió alternar al delantero entre el campo de juego y el banco de suplentes, justo después de que se diera a conocer la noticia de que ya le anunció a Nasser Al Khelaifi que no va a renovar su contrato con el PSG.

Incluso, el propio estratega confesó en la conferencia de prensa posterior al encuentro con el Rennes, que empezó a rotar porque necesita que su equipo empiece a adaptar su juego sin la presencia de Mbappé. A tal punto, que se duda de que la estrella del fútbol francés dispute todos los minutos del cruce con la Real Sociedad por los Octavos de Final de la Champions League.

¿Cuándo juega Real Sociedad vs. PSG por los Octavos de Final de la UEFA Champions League?

Real Sociedad (0) recibe al París Saint-Germain (2) en Anoeta este martes 5 de marzo desde las 21:00 horas de Europa Central (17 horas de Argentina) bajo el marco de los Octavos de Final de vuelta de la Champions League 2023/2024. Por cierto, el conjunto español no solo se juega seguir con vida en el certamen continental, sino también mantenerse con chances de clasificar a la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 (el PSG ya tiene su pasaje asegurado por la tabla de coeficientes de la UEFA).

El resto de los cruces de los Octavos de la competencia europea son: Bayern Munich (0) vs. Lazio (1), Manchester City (3) vs. Copenhague (1), Real Madrid (1) vs. Leipzig (0), Arsenal (1) vs. Porto (1), Barcelona (1) vs. Napoli (1), Borussia Dortmund (1) vs. PSV Eindhoven (1) y Atlético de Madrid (0) vs. Inter de Milán (1).