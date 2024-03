Un jugador de la Selección Argentina no viajó a Los Angeles y se volvió a Inglaterra

La Selección Argentina goleó 3 a 0 a El Salvador el pasado viernes en Filadelfia. El sábado viajó rumbo a Los Angeles, pero Lionel Scaloni liberó a uno de los campeones del mundo para que regrese a continuar con su recuperación a Inglaterra, país en el que juega. Se trata de Lisandro Martínez, quien el pasado 5 de febrero sufrió un esguince de rodilla jugando para el Manchester United.

Licha no había sido convocado en una primera instancia por su lesión -de la cual ya está mucho mejor y pronto a volver a las canchas- pero antes del inicio de la gira lo sumaron para ver cómo estaba. Para que no realice un desgaste innecesario, sabiendo que no iba a jugar, Lionel Scaloni lo liberó para que regrese a Inglaterra para iniciar el tramo final de su recuperación.

Licha, un defensor clave para Scaloni

Es cierto que la zaga central de la Selección Argentina se afianzó con Romero y Otamendi, pero Lisandro Martínez está muy alto en la consideración de Scaloni y bien merecido lo tiene. El marcador central del Manchester United respondió muy bien siempre que le tocó jugar, ya sea en una clásica línea de 4 como también ingresando como tercer central para conformar una línea de cinco.

Martínez es sumamente completo y, pese a no tener la altura clásica de los centrales, eso no es impedimento para que se haga fuerte tanto en el juego aéreo como en la mano a mano. Es rápido, inteligente para jugar y se auguran muchos años de selección para él. Es una pieza importante para Scaloni y seguramente esté entre los 23 convocados para la Copa América 2024 a disputarse en Estados Unidos. Cabe recordar que el ex Defensa y Justicia integró los planteles que ganaron la Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar.