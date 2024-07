En la antesala da la gran final de la Copa América se vivió un hermoso momento en la concentración de la Selección Argentina. Los Messias, un grupo de argentinos que siguen a Leo Messi en Inter Miami se propusieron seguir a la Albiceleste en motor home durante el torneo continental. En las últimas horas, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Julián Álvarez protagonizaron un hermoso momento que le cambió la vida a Juancito, un chico discapacitado que sigue a la Selección con los Messias.

La dura historia de Juancito y una inyección de energía para volver a caminar

Juancito nació cuatromesino y los médicos no creían que iba a poder sobrevivir, pero la madre del chico luchó, él también y logró salir adelante. Inclusive llegó a caminar, algo que resultaba impensado en sus primeros años de vida. Pero lamentablemente la madre de Juancito falleció repentinamente y eso lo tiró para abajo desde lo anímico, se dejó estar y tuvo que volver a una silla de ruedas.

Un grupo de los Messias fueron recibidos por Exequiel Palacios en la concentración de la Selección Argentina, entre ellos estaba Juancito quien no podía creer lo que estaba viviendo. Se lo notaba muy feliz al estar con el talentoso mediocampista. Pala le regaló su camiseta de la Selección y Juancito no podía más de felicidad, pero la sorpresa no terminó ahí ya que el volante trajo a dos amigos para que también lo puedan saludar: Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Ni Juancito ni el resto de los presentes lo podían creer, la emoción fue total. Enzo y Julián saludaron a los presentes y se pusieron a escuchar la dura historia de Juancito. Al escuchar que él podía volver a caminar le propusieron algo hermoso: si Argentina sale campeón de la Copa América, al día siguiente vuelve a caminar. Juancito, entre risas, dijo que con esta inyección anímica no iba a caminar, sino a volar.

Juancito dijo algunas verdades y todos estallaron de risa

La cuenta de Instagram @messias305miami compartió cuatro tramos del encuentro de Juancito con los futbolistas de la Selección Argentina. Tras decirles que era hincha de River, lo que trajo una risa cómplice de los tres campeones del mundo, Juancito empezó a hacer algunos chistes que produjeron las risas de Pala, Enzo y Julián.

“¿Cómo hacés para correr tanto?”, le preguntó Juancito a Julián e inmediatamente todos se rieron. Álvarez, también entre risas le respondió que tenía que correr por ellos -mirando a Palacios y Enzo Fernández- que no corren. “¿Cuántos pulmones tenés? Corre para todos lados. Choca, molesta, a los defensores los vuelve locos”, insistió Juancito, mientras el Tucu Palacios le seguía el chiste y afirmaba lo que decía.

Al rato, Juancito dijo otra verdad que hizo reír a todos: “El Chelsea está pasando por un mal momento. Yo que vos me hubiese quedado en el Benfica”, eso despertó la carcajada de Enzo Fernández, quien le dijo “No me podía quedar en el Benfica, ja”. Por otro lado, Palacios lo pinchó a Juancito y le dijo que Guardiola no lo ponía mucho a Julián en el City y éste dijo: “Siempre lo puteo a Guardiola, disculpá, pero es verdad. Siempre le digo ´Meté a Julián´, tiene que jugar por Haaland”.

El paso de Juancito por la concentración de la Selección Argentina