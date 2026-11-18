El delantero de la Albiceleste se refirió a la nueva camada que poco a poco se integra al equipo.

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la Selección Argentina venció 7 a 0 a la Selección de Costa Rica en su última presentación del año, en un duelo que sirvió para que Lionel Scaloni pueda seguir probando variantes de cara a la temporada 2027.

Luego del encuentro, Julián Alvarez, autor de un doblete en la primera mitad, habló con los medios en zona mixta y allí se refirió a la nueva era que se viene en la Albiceleste, ya que comenzó la etapa post Messi, tras el retiro del capitán luego de más de 20 años de trayectoria.

“Fue un año especial por todo lo que vivimos, el Mundial en el medio, la despedida de Leo y todo lo que eso significó”, inició el delantero de Atlético de Madrid al referirse a lo que fue el 2026, en el que Argentina ganó 15 de los 17 partidos que disputó y fue subcampeona del mundo.

Siguiendo por la misma línea, habló sobre lo que viene para el equipo, con el recambio generacional: “Es una nueva era con muchos chicos nuevos, hoy le tocó debutar a varios chicos, este es el camino, tenemos que seguir creciendo, seguir construyendo para representar a la Selección como lo hicimos siempre y dejarla en lo más alto”.

🇦🇷🗣️ "FUE UN AÑO ESPECIAL POR TODO LO QUE VIVIMOS"



Julián Álvarez hizo un balance de 2026 con la Selección Argentina.



🎙️ @nanisenra pic.twitter.com/ElGkXaGCFO — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Con la conclusión de esta fecha FIFA tras los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, la Selección Argentina cierra de manera definitiva el 2026. El próximo compromiso será en la primera fecha FIFA del año que viene, pautada para la semana del 22 al 30 de marzo del 2027.

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En este sentido, la Selección Argentina no comenzó negociaciones con ningún para disputar compromisos en esa fecha FIFA de marzo. Lo que sí se sabe es que FIFA establece un máximo de dos partidos para dicho parate internacional, por lo que la Albiceleste afrontará entre uno y dos compromisos.

Los seleccionados europeos se encuentran bloqueados por la Nations League, por lo que deberían ser amistosos frente a selecciones de Asia, África, Oceanía, Concacaf o Conmebol.

Datos clave

Julián Álvarez marcó un doblete en la victoria 7-0 de Argentina ante Costa Rica .

marcó un en la victoria ante . La Selección Argentina ganó 15 de 17 partidos en 2026 y fue subcampeona mundial .

ganó en y fue . Julián Álvarez destacó el recambio generacional tras el retiro de Lionel Messi del seleccionado.