Hace poco más de una semana, desde EA Sports dieron a conocer a los mejores 24 futbolistas de la Premier League en el videojuego FC24, en función de sus cartas de valoración, siendo Emiliano Martínez el único representante argentino en esa lista.

Dominada por Erling Haaland y Kevin De Bruyne, ambos del Manchester City y con valoración de 91 puntos, Dibu recibió una media de 85 que lo destaca, además, como el tercer mejor arquero de la liga por detrás de Alisson (89) y Ederson (88).

¿Pero cómo el ganador del último premio FIFA The Best que lo reconoce como el mejor arquero del mundo puede no ser siquiera considerado el mejor arquero de la Premier League? La realidad es que hay un parámetro en el que no fueron nada generosos con el campeón mundial en Qatar y que le bajó de manera considerable su media.

Recientemente, el arquero de Aston Villa y la Selección Argentina recibió de regalo su carta de valoración, en tamaño gigante, y su reacción dejó en claro que no quedó conforme con esa apreciación. “¿58 de velocidad? Yo puedo correr. Como mínimo tiene que ser 78”, se quejó Dibu.

Temporada difícil para Dibu

Aston Villa está teniendo un inicio de temporada muy irregular, habiendo quedado eliminado ya de la Copa de la Liga tras ser derrotado por Everton, en un partido que tuvo a Emiliano Martínez en el banco. La sexta posición en la Premier League no está nada mal y vienen de conseguir un valioso triunfo 1-0 ante Chelsea en Stamford Bridge. Pero producto de esa irregularidad, también registran en la competencia una dura derrota 5-1 ante Aston Villa y otra 3-0 ante Liverpool. Tampoco fue auspicioso el estreno en la fase de grupos de la Conference League, cayendo 3-2 como visitantes del Legia Varsovia.

Es evidente que Los Villanos están sufriendo muchos goles en contra y no puede culparse por ello al arquero de la Selección Argentina de manera excesiva, debido a que el equipo viene mostrando un sinfín de desacoples defensivos a los que el entrenador Unai Emery no termina de encontrar una solución.

¿Cuándo vuelve a jugar Dibu con la Selección Argentina?

Emiliano Martínez volverá a reencontrarse con sus compañeros de Selección Argentina para disputar la doble fecha de Eliminatorias de CONMEBOL de octubre, con compromisos ante Paraguay, el 12 de octubre en el Monumental, y ante Perú, el 17 en Lima.