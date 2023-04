El Mundial Sub 20 de este año está a la vuelta de la esquina. Solo que no sabemos de la esquina de dónde. Indonesia está out como sede y la posibilidad de que Argentina se haga cargo del evento pica en punta, aunque todavía no tiene confirmación oficial. Desde ahí, muchas especulaciones: quién será el DT, qué estadios se usarán y hasta cómo será la ocupación hotelera.

¿Para qué sirve esta competición? ¿Es un fin en sí mismo? ¿Es un medio para el desarrollo de los futbolistas? ¿A nivel individual o colectivo? ¿Qué relación guarda con los resultados a nivel mayores? Vamos a repasar el caso argentino desde los campeones mundiales juveniles hasta la historia de los consagrados en Qatar 2022.

Diego en Japón 79

Tras haberlo dejado afuera de la lista para el Mundial 78, César Luis Menotti ungió a Diego Maradona como líder de la Sub 20 que iría por el título en Japón en 1979. El Diez cerró el triunfo en la final 3-1 contra la Unión Soviética y recibió el Balón de Oro a mejor jugador del torneo. Es el único integrante de ese plantel que luego repitió en México 86. El otro que estuvo cerca de ser campeón fue Gabriel Calderón, parte del plantel de Bilardo en Italia 90. El goleador de ese equipo era Ramón Díaz, convocado por Menotti para España 82, pero sin lugar en la consideración del Doctor en las citas posteriores.

La era Pékerman, 95-01

El paso de José por las juveniles argentinas marcó a fuego a varias generaciones. Tal es así que la actual conducción de la Selección se desprende de esos ciclos: Scaloni, Aimar, Samuel, Placente.

El primer título llegó justamente en Qatar en 1995 con un plantel cuyos integrantes, en promedio, no hicieron grandes carreras. De hecho, el único que después consigue disputar mundiales de mayores fue su capitán, Juan Pablo Sorín. Once años después, entrenador y referente repetirían experiencia en Alemania 2006. Juampi ya había formado parte del ciclo de Marcelo Bielsa en Japón-Corea 2002.

El equipo de Malasia 97 fue icónico y muy prolífico en jugadores para la mayor. Los que pegaron más rápido el salto fueron Samuel, Aimar y Placente, convocados por el Loco. Pero cuando José tuvo que armar su plantel para el Mundial 2006 apeló a Leo Franco (el que reemplazó al Pato Abbondanzieri en los 4tos contra el local), Cambiasso, Cufré, el propio Scaloni y un tal Juan Román Riquelme.

El antecedente de Mundial Sub 20 en el país nos arranca una sonrisa a los que lo vivimos, a pesar del contexto de crisis política, económica y social: un equipo que se paseó por todas las canchas, con demostraciones de fútbol de altísimo vuelo. Sin embargo, solo cinco futbolistas después jugaron una Copa del Mundo con la mayor. Fueron Willy Caballero (18), Burdisso (06-10), Coloccini (06), Maxi Rodríguez (06-10-14) y Saviola (06). En ese plantel había jugadores que igualmente se destacaron en sus carreras como Ponzio, D’Alessandro, Pipi Romagnoli y Chori Domínguez.

Suena natural que tras este exitoso ciclo José Pékerman haya tenido su chance en la Selección Mayor. Para el Mundial de Alemania, más de la mitad del plantel (13 de 23) había sido campeón Sub 20. Uno en 1995, seis en 1997, cuatro en 2001 y dos en 2005 (Messi y Ustari).

El bicampeonato 2005-2007

Ahora, los caminos empiezan a cruzarse con las finales del mundo disputadas por Argentina en este siglo. Del ciclo anterior, solo Maxi Rodríguez dijo presente en Brasil 2014. Desde acá, varios de destacan, principalmente los que repiten en juveniles y mayores como Messi, Di María y Papu Gómez.

En 2005 se disputó el Mundial Sub 20 en Países Bajos. Leo empezó como suplente y terminó como mejor jugador, goleador y figura del campeón con dos gritos en la final ante Nigeria. Ese equipo comandado por Francisco Ferraro tuvo también a Ustari, Garay, Biglia, Gago, Zabaleta y Agüero. En total, siete que disputaron certamen en mayores.

Para la edición 2007 de Canadá ya estaba Hugo Tocalli, con el selló de Pékerman. En esa Selección, que se coronó en la final contra República Checa, estaban Angelito Di María, Chiquito Romero, Fazio, Mercado, Banega y Papu Gómez, además de Kun Agüero, que ya había sido campeón en Países Bajos.

En total, 10 de los 23 convocados para Brasil 2014 habían sido campeones Sub 20.

¿Y los héroes de Qatar 2022?

Argentina lleva 16 años sin ser campeón del mundo Sub 20. Desde entonces, ni siquiera se clasificó a la cita por la vía del Sudamericano en 2009, 2013 y 2023. No logró pasar primera ronda en los Mundiales 2015 y 2017. Su mejor actuación es 4tos de final en 2011, mientras que en 2019 se despidió en 8vos.

Esto quiere decir que las experiencias inmediatas de equipos juveniles de la categoría han sido malas. Sin embargo, la suma de las generaciones conquistó la tercera estrella a nivel mayores.

¿Cómo fue el recorrido de los campeones? Veamos…

Messi, Di María y Papu Gómez son los únicos tres que consiguieron ambos títulos.

Dibu Martínez, Germán Pezzella y Nico Tagliafico fueron parte del equipo de 2011 que fue eliminado en 4tos de final, la mejor campaña desde 2007 hasta acá.

Angelito Correa es el único que “sobrevivió” del Mundial 2015.

La Selección Sub 20 de 2017 aportó a varios: Montiel, Foyth, Lisandro Martínez, Palacios y Lautaro Martínez. A ellos podemos “sumar” a Cuti Romero, capitán durante el Sudamericano, y a Nahuel Molina, quienes disputaron el torneo clasificatorio pero no fueron al Mundial.

Julián Álvarez jugó el de 2019 (todo fue rapidísimo para él) y Thiago Almada aportó lo suyo para que el equipo llegara a la cita, pero luego no fue parte.

Por el otro lado, tenemos a todos los diez que no formaron parte de Mundiales Sub 20 o de Sudamericanos: Armani, Rulli, Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes, Mac Allister, Guido Rodríguez, Enzo Fernández y Dybala.

¿Para qué son los Sub 20?

Queda claro que en el caso argentino no hay una lógica que se repita. Hay casos para todos los gustos. Los campeonatos Sub 20 son apasionantes por la expectativa que presenta ver a las figuras del futuro, pero, a la vez, no hay una necesaria correlación entre los que están y los que luego se convierten en estrellas.

El torneo juvenil se quiere ganar, pero luego en mayores las generaciones se mezclan, por lo que lo más importante es el desarrollo que cada jugador puede tener, incluso para entender las concepciones colectivas del juego. El trabajo clave de potenciar a los chicos es el que día a día realizan los clubes, más allá de lo que un buen entrenador de Selección le puede aportar a un selecto grupo, muy chico en comparación con el total. Después, hay factores como el gusto de los DTs, crecimientos que se demoran o hasta azar en los resultados que van trazando recorridos diferentes.

Argentina puede volver a ser sede de un Mundial Sub 20. Es una hermosa oportunidad para aprovechar, en todos los sentidos posibles.