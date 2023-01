Hay personajes que exceden por lejos los lugares que ocupan. Podemos decir que Pablo César Aimar es un ayudante de campo de Lionel Scaloni. Podemos decir que ostenta el cargo de entrenador de la Selección Argentina Sub 17. Pero nada de eso alcanza para definirlo. Es un formador, un docente, un pensador. Es un cuestionador. Es un imprescindible. Por eso, elegí diez definiciones suyas. Cuando Aimar habla, no hace falta agregar ni una coma.





Libertad

“Para mí, no se entrena igual a adultos que a chicos. A un chico de 13, 14 o 15 años, mi opinión es que tiene que ser más salvaje, más libre de toque. Con el tiempo las cuestiones tácticas se incorporan. Vos para hacer un movimiento táctico, para recibir una pelota tenés que tener con qué quedártela. Hoy tienen menos el jugar por jugar y jugar por jugar es maravilloso. Después llega uno de cada cien. Entonces le sacamos ese jugar por jugar, libre de toque y le estamos sacando el juego, le estamos poniendo reglas. Por ahí suena medio romántico. A la escondida, un juego que uno juega de chico: imaginate que te decían ‘te podés esconder solo acá’. ¡No jugás más!”, en la Fundación River (2022).

Triunfo

"Ganar sirve para estar contento un rato. Después, empezás a ver el por qué. Si es que hay un por qué. A veces, en el fútbol, y por eso es el deporte más popular, hay una gran cuota de azar. Es lo más parecido a la moneda del aire. Que es adictiva: de hecho, hay gente enferma de eso. Se prohíben ellos mismos la entrada a los casinos. Para mí tiene mucho de eso. Y sirve por la alegría momentánea del que gana a cualquier cosa que está jugando. Lo mismo puede responder cualquiera que gane un martes alquilando una cancha", Cenital (2020).

Derrota

"En la carrera tenés triunfos y derrotas, pero te quedás generalmente con las derrotas, con el puñal. Ese inconformismo tal es el que te lleva a llegar lejos, pero también es un peligro: del inconformismo a la infelicidad no hay mucha distancia", en DeporTV (2021)

Amateurismo

"Conservar el amateurismo no significa no tener estrategia. Significa entrenar con una sonrisa. Es filosófico, no de sistema", en Página 12 (2017)

Efímero

"Somos la última generación que ve partidos enteros. Porque las nuevas están más acostumbradas a lo efímero. El partido de PlayStation dura 5 o 7 minutos apenas. Están acostumbradas a los resúmenes. A ver en el celular los goles de todo el mundo. Son víctimas de este estímulo. Y nosotros le seguimos viendo cosas al juego. Seguimos esperando una jugadita", en Página 12 (2017).

Datos

“El fútbol está sobreanalizado y se deja afuera la parte linda. A mí me gusta hablar del juego. Hoy se habla de kilómetros recorridos, el fútbol hoy es muy posicional”, en el Podcast La Selecta (2022).

Redes

"Que en la juventud la autoestima esté ligada a la aprobación en una red social es algo que no está bueno. Yo admiro a los que pueden leerlo y no sentir nada. No tener ganas de ponerse triste o de responder o de pelear. Creo que a nadie le gusta que lo critiquen y menos si lo dice alguien que ni sabés quién es. A nosotros nos pasaba hace 25 años cuando lo veíamos en los diarios y nos decían: “No lo leas”. Y vos más o menos sabés que cuando jugaste mal al diario lo pasás a dos cuadras. Y si jugaste más o menos bien no le esquivabas tanto a leerlo. Si podés abstraerte y no leer absolutamente nada, es mejor para la vida deportiva. Después, abstraerte de todo en la vida tiene consecuencias.", Cenital (2020)

Entrenadores

"Lo que yo más destacó cuando pienso en los entrenadores es si tenía ganas de que el entrenamiento terminara o no. '¿Ye terminó? ¿Ya se pasó la hora?', eso está me gustaba. Haber aprendido y haber disfrutado los entrenamientos”, Deportv (2021)

Bielsa

"Bielsa me convenció de que gana un equipo con dos defensores, con tres defensores, con cinco, con tres delanteros o con diez delanteros. El tema es que el técnico convenza a sus jugadores de que su idea es la que te va a acercar más a ganar. Pero también me convenció de que lo importante es el proceso. Lo que importa es lo que te llevás del entrenador, más que si ganás un título", en DirecTV (2015)

Argentina

“La Selección Argentina une. Sé de primera mano que hay gente que hacía tiempo que estaba sin hablarse y se juntó a ver la final de la Copa América. Eso termina en un abrazo. La Selección en nuestro país une. El fútbol es un punto de encuentro entre padres e hijos adolescentes”, en el Podcast La Selecta (2022).