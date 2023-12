Era alrededor del año 2000 y estábamos reunidos un par de jugadores -amateurs- de tenis en el Racket Club de Buenos Aires, por los bosques de Palermo. Sentados en el bar, hablábamos sobre quién era el mejor de la historia. Los nombres que circulaban eran Sampras, McEnroe, Borg. Todavía no había aparecido la santísima trinidad de Federer-Nadal-Djokovic. Y en pleno debate, tomó la palabra una persona sentada en otra mesa, para tirar su “posta”: “El mejor jugador de la historia es el que más Grand Slams ganó”. Quien saldó el asunto para siempre fue el mismísimo Guillermo Vilas. Punto. Fin de la discusión.

Lo que el enorme Willy nos reveló en aquel momento es lo que en los vestuarios de tenis profesional se reconoce. Con ese criterio establecido como verdad inamovible es que no necesitamos demasiados argumentos para explicar por qué el trono le corresponde a Novak Djokovic. Pero igual vamos a agregar algunos “como si fuera poco…”.

De paso, una digresión: es de público conocimiento el amor eterno e incondicional que le profeso a (me pongo de pie) el señor Roger Federer. El cariño y la admiración no están necesariamente ligados al que mejores resultados obtuvo. Por suerte. Hay tanto más para disfrutar en el deporte….

El índice Grand Slam

Vamos a los números: Nole 24 (y contando), Rafa 22 (¿contando?), Roger 20 (y paramos de contar). Cuando el serbio sumó el primero (Australia 08), el español ya había ganado tres y el suizo tenía doce. De ahí en adelante todo fue explosivo.

Si Djokovic es el que más títulos tiene es porque es el que más finales ganó. Pero a esto podemos sumar que también es el que más finales perdió (12). Sí, es el más “perdedor” en la historia de las definiciones de los Grand Slam. Lo que podría ser un dato negativo, solamente agranda su leyenda.

Fred Perry, Andre Agassi, Rod Laver y Roy Emerson comparten con el Big 3 el honor de haber ganado Australia-Roland Garros-Wimbledon-US Open por lo menos una vez. Algunos incluso lo han conseguido en dos oportunidades. Novak Djokovic es el único en haber dado, mínimo, tres vueltas olímpicas en cada uno.

El legendario Laver tiene en su haber el Grand Slam, la obtención de los cuatro en la misma temporada. Ese es un hito que Nole no pudo alcanzar….todavía. Pudo ganarlos de manera consecutiva (desde Wimbledon 15 a Roland Garros 16), pero no en el mismo año calendario. Fueron cuatro las veces que conquistó tres. La más importante, en 2021, porque llegó a la final del US Open con chances de tachar eso en la diminuta lista del debe, pero Daniil Médvedev se lo impidió.

El sub-índice Masters 1000

No vamos a contradecir al gigante Guillermo Vilas, solamente vamos a aportar algunas cosas más. ¿Qué pasa con los otros torneos? Si bajamos de categoría nos encontramos con los Masters 1000, los siguientes en puntos, dinero y prestigio. El más ganador es Novak Djokovic, con 40. Después lo siguen Nadal (36) y Federer (28). La tendencia de los Grand Slams se mantiene.

Pero el serbio es, además, el único en la historia en haber obtenido los nueve. ¿Más? Tiene, por lo menos, dos de cada uno. ¿Más? Si el año que viene se lleva Monte Carlo, completa la tercera vuelta. Los seis títulos que consiguió solamente en 2015 le servirían para posicionarse en el top 10, dentro de los 79 que han levantado trofeos de esta categoría.

Podemos sumar acá lo que alguna vez se llamó Master Cup y ahora es ATP Finals: Nole tiene siete. Y sí, es el más ganador. Cerró temporadas con festejo en tres décadas distintas.

Ranking y mano a mano

Si el tenis es un deporte en el que los resultados están medidos y englobados en un circuito, tendríamos que ver también los que dicen a partir del ranking. Nadie estuvo más semanas (periodo de tiempo de actualización) como número uno que Novak Djokovic. Mientras que Roger Federer se clavó en 310 y Pete Sampras completa el podio con 286, Nole superó en 2023 las 400 y parece que seguirá contando.

Tenemos también los enfrentamientos entre los mejores, porque este deporte vivió algo maravilloso: que los tres más importantes de la historia hayan sido contemporáneos. El serbio se impone contra Rafa 30 a 29, un duelo que esperamos que tenga nuevos episodios en 2024, y también contra el Maestro Roger 27 a 23.

¿Qué le queda por delante?

La vigencia no es un atributo de la historia, a veces tiene que ver con los calendarios dejados atrás. Hoy Novak Djokovic es perseguido por chicos como Alcaraz, Sinner o Rune. Juega menos torneos -18 contra un promedio de 25- y le alcanza para seguir dominando. El Grand Slam es una motivación que el año que viene se volverá especial por la chance de sumar dorada olímpica para el Golden Slam. Enorme desafío para un jugador que estuvo en cuatro citas del deporte mundial y solo se llevó un bronce en Bejing 08.

El otro número por ahora esquivo es el de títulos totales. Jimmy Connors tiene 109, Roger Federer 103 y el serbio acumula 98. Si en 2023 Nole se llevó seis, significa que necesita dos años más con esta vigencia y efectividad. Difícil, pero no imposible.

El jugador TOTAL

Algunos deportistas enamoran por algún gesto técnico particular que los hace distintos. Otros, por suplir deficiencias con alguna característica sobresaliente, como puede ser la mentalidad. Es muy difícil destacarle algo a Djokovic, porque todo en él es de calidad top. La cabeza, el físico, los golpes, las variantes. Parece un robot armado de piezas premium.

El criterio Vilas de Grand Slams ganados no se discute y ahí domina Nole. La fría matemática lo dice. Pero el calor del análisis agrega elementos importantes. Los números podrían decir que un jugador que se destaque en superficies rápidas podía (antes de esta era) ser el mejor de todos. Pete Sampras, sin ir más lejos, nunca ganó Roland Garros, en las pistas lentas no rendía igual y tallaba en la discusión.

La coralidad de los títulos de Nole, entre los cuatro más grandes y los nueve que le siguen permiten hacer a un lado la suma para admirar al genio de los fundamentos del juego. Su capacidad de adaptabilidad, sus recursos para imponerse él a los contextos. Usen el criterio que quieran: Novak Djokovic, el jugador total, es el mejor de la historia.