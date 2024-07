La Selección Argentina, comandada por Lionel Scaloni y su figura Lionel Messi, continúa a paso firme en la Copa América 2024, tras acabar como líder del Grupo A y sin haber recibido goles en los tres partidos ante Canadá, Chile y Perú.

Argentina no sólo es sólida en defensa, sino que tiene una de las mejores delanteras del mundo. Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Ángel Di María son el terror de las defensas rivales y los candidatos a llevarse la bota de oro de la competición. En los tres encuentros del seleccionado nacional, El Toro fue el que marcó más ventaja y es quien se encamina a quedarse con el título de máximo goleador del equipo. ¿Quién lo puede superar?

Máximo goleador de Argentina en la Copa América 2024

El Toro sacó ventaja

Lautaro Martínez anotó cuatro goles en lo que va de la Copa América 2024, pese a haber jugado solamente un partido como titular, ante Perú.

El delantero de Inter de Milán es quien se encamina para quedarse con el título de goleador del seleccionado argentino en la competición y, además, parte como favorito a llevarse la bota de oro de la edición 2024 de la Copa América.

Lautaro Martínez – 1.03 en Betano

El mejor del mundo

Lionel Messi aún no marcó goles en la presente Copa América, un dato llamativo, pero que hasta el momento no preocupa en la Selección nacional. El astro argentino jugó los dos primeros encuentros dejando una asistencia y varios intentos al arco que no terminaron en gol por poco.

Pese a que no disputó el último partido del grupo por problemas físicos, a Lionel Messi nunca hay que descartarlo si se trata de hacer goles. Fue el máximo goleador argentino en la Copa América 2021 y en el Mundial de Qatar 2022. ¿El 10 tendrá sus goles guardados para la fase final?

Lionel Messi – 6.00 en Betano

Julián siempre aparece

Julián Álvarez marcó un gol en sus dos partidos como titular en la Copa América 2024. Fue quien abrió el camino de la Selección en el certamen y es quien obliga a los defensores rivales a estar siempre atentos.

La araña lleva 7 goles en sus 31 apariciones con Argentina y tendrá varias ocasiones más por delante para alcanzar y superar a Lautaro Martínez si Lionel Scaloni lo elige como su delantero titular en lo que sigue de la Copa América 2024.

Julián Álvarez – 7.00 en Betano

El último baile del Fideo

Ángel Di María se está despidiendo de la Selección Argentina ya que hace tiempo anunció que la Copa América 2024 sería su última competencia vistiendo la celeste y blanca.

El Fideo aún no marcó goles pero siempre aparece en las fases decisivas: Beijing 2008, Brasil 2021, Londres 2022 y Qatar 2022. Sobran los motivos para no descartar a Di María de la pelea por ser el máximo anotador de Argentina en la Copa América 2024.

Ángel Di María – 60.00 en Betano

