La gloria del tenis que desató la polémica: "Federer y Nadal no son una amenaza para Djokovic"

El recordado ex tenista sueco se despachó con declaraciones realmente contundentes sobre los dominadores del circuito en los últimos años.

Desde hace un tiempo, en el mundo del tenis está instalado el debate acerca del mejor de todos los tiempos. Sucede que las últimas décadas fueron dominadas por tres exponentes que lo revolucionaron todo como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En primera instancia se posicionó al suizo como el mejor de todos. Sin embargo, con el crecimiento del español, el debate acaparó la escena de manera contundente. Más tarde, el serbio se coló y hasta ganó terreno con respecto a sus contrincantes.

Bajo esa órbita, el que apareció en escena en las últimas horas para despacharse con declaraciones tan contundentes como polémicas fue Mats Wilander, histórico ex tenista sueco que no tuvo ninguna duda a la hora de analizar esta cuestión preponderante.

El mítico Mats Wilander.

“Creo que Novak está en una posición en la que Federer y Nadal no le preocupan. Los sobrepasó en victorias en Grand Slams y en cada uno de los récords importantes. No creo que sean una amenaza para él, no lo creo”, señaló en diálogo con Eurosport.

“Creo que Novak nos ha dicho a todos: ‘Quiero seguir jugando porque estos chicos, Alcaraz, Sinner y el resto, son muy buenos y me empujan a ser mejor y mejor y mejor’. Quizás no sea tan bueno como solía ser pero saca lo mejor que tiene cada día y es capaz de hacer eso incluso después de una operación de rodilla”, amplió.

“Novak ha vivido bajo la tormenta. Es más joven que Roger y Rafa y ha sobrevivido a todos. Es el tenista masculino que más ha ganado nunca. Creo que debe sentirse muy orgulloso porque es el tenista que más ha sentido el efecto del Big 2, más que ningún otro. El efecto de Djokovic es claro cuando se habla de físico sobre todos los jugadores”, culminó.

Así está hoy el Ranking ATP