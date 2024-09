Stefanos Tsitsipas no está teniendo un buen 2024. Bajó posiciones en el ranking de la ATP, falló en los torneos importantes y además volvió a tener problemas con su padre, Apostolos, quien era su entrenador hasta antes del US Open. Luego de una serie de desencuentros en el inicio de la gira norteamericana en canchas rápidas, Stefanos decidió que su padre no sea más su coach, aunque no fue la primera vez que pasó.

Tanto Apostolos como Yulia Salnikova -padre y madre de Stefanos respectivamente- siempre estuvieron muy presentes en la carrera del tenista de 26 años que actualmente ocupa el puesto número 12 en el ranking y aspira a cerrar el 2024 dentro del top 10 con buenas actuaciones en el tramo final del año, el cual será en canchas rápidas. Quien se refirió al presente y contó detalles del pasado de Stefanos fue Yulia, su madre, en diálogo con ANT1´S.

Yulia, sobre la relación entre Stefanos y Apostolos

“Había cosas en la vida de Stefanos que lo distraían, pero que lo hacían feliz. Es un profesional, y aunque quiere muchísimo a su padre, ha entendido que debe encontrar otro entrenador. Desde el año 2020, cuando perdió en el US Open, decidimos junto a Apostolos que Stefanos cambiaría de entrenador. Sin embargo, pasaron cuatro años y Stefanos consiguió buenos resultados”, afirmó Yulia.

Además, agregó: “Sin embargo, creo que Stefanos y Apostolos no tuvieron una buena relación desde entonces, tuvieron conflictos constantes y por eso Stefanos acabó tomando la decisión de cambiar de entrenador. No lo vemos como una tragedia, somos una familia muy unida. Apostolos no se dio cuenta de que estaba poniendo demasiada presión sobre los hombros de Stefanos, solo tenía al tenis en la mente”.

El mal recuerdo de la etapa escolar de Stefanos

“Cuando era chico, Stefanos también jugaba al fútbol, pero acabó decidiéndose por el tenis, lo que fue una buena decisión. Era un niño muy tranquilo y muy tímido. Debido a los deportes, no acudía a algunas clases, y los niños que había en su clase no eran sus amigos, era imposible llamarlos así, ya que lo trataban muy mal. Había dos o tres niños en su clase que en ocasiones lo golpeaban. No fue nada fácil para Stefanos, pero lo superó porque el tenis estaba en su cabeza y eso le hacía tirar hacia delante. El tenis le ayudó una barbaridad”, relató Yulia.

La intervención de Yulia para que se reconcilie con Paula Badosa

Hace años que Stefanos Tsitsipas y Paula Badosa -tenista española- mantiene una relación sentimental, pero la misma tuvo un quiebre hace un tiempo. La propia Yulia contó cómo intervino para que se arreglen: “Lo más importante es que Stefanos está muy feliz de volver a estar con Paula. Si él es feliz, yo también lo soy. Cuando se separaron vivimos momentos duros, yo me posicioné del lado de Paula, hablamos y así fue como volvieron juntos”.