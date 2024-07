La británica de 21 es la favorita del público en el All England y en su estreno tuvo un espectador de lujo en la tribuna.

El cuadro femenino de Wimbledon tiene a sus preferidas: Iga Swiatek, Coco Gauff, Yelena Ribakyna, Jessi Pegula y Jasmine Paolini son las candidatas al título en el All England. Pero la elegida del público es Emma Raducanu, la tenista británica de 21 años que deslumbró al mundo del tenis en 2021 cuando ganó el US Open llegando desde la qualy. Después de aquella gesta, los resultados de Emma no fueron los ideales y su ranking actual -116- así lo refleja.

Así y todo, Emma Raducanu sabe cómo ganarse al público. En la jornada previa a su estreno en la cancha principal del All England, la británica se entrenó con la camiseta de la Selección de Inglaterra de fútbol. Claro está que pudo hacerlo ya que Nike es quien viste al combinado nacional y también a ella. Tras entrenar con esa casaca, Raducanu tuvo su debut en Wimbledon 2024 y fue con triunfo ante la mexicana Renata Zarazua por 7-6 y 6-3.

Raducanu celebra en su debut en Wimbledon 2024. (Foto: IMAGO).

Un espectador de lujo en el All England

En pleno partido de Emma Raducanu ante Zarazua, la transmisión oficial se detuvo en más de una oportunidad en un espectador: David Beckham. El inglés -propietario de Inter Miami– se encuentra en Europa y aprovechó para ir a Wimbledon a alentar a la tenista local, la gran favorita del público. Es habitual verlo al ex futbolista en este certamen, como era de esperar, vestido de manera impecable para la ocasión.

David Beckham. (Foto: IMAGO).

La historia de Emma Raducanu

Emma Raducanu nació en Toronto -Canadá- en 2001. Su madre es china y su padre es rumano, pero a la edad de dos años, los Raducanu se mudaron a Londres y por tal motivo Emma adquirió esa nacionalidad y representa a Gran Bretaña.

Luego de años jugando al tenis y un buen paso por la etapa junior, Raducanu se estrenó en un torneo WTA en 2021 y ese mismo año obtuvo su primer -y hasta el momento único- torneo de grand slam: fue el US Open, en el que le ganó la final a la canadiense Leylah Fernández. También en 2021 ya había avisado en Wimbledon, certamen en el que alcanzó la cuarta ronda.