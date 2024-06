Es una de las grandes promesas del tenis inglés, antes de cumplir 20 años obtuvo su primer gran título, pero no estará en París 2024.

El tenis británico no atraviesa su mejor momento, aunque en los últimos años tuvo campeones de grand slam: en el masculino se destacó Andy Murray, quien supo colarse en el Big 3 y ganar tres torneos grandes. En el femenino la que lo logró fue Emma Raducanu en el US Open 2021, certamen que jugó desde la qualy hasta la final frente a Leylah Fernández.

Tras ganar ese US Open, la carrera de Raducanu no continuó en esa línea y si bien sufrió una lesión que la alejó de las canchas, ahora está luchando para meterse y mantenerse en el top 100 de la WTA. En los últimos días a la británica la invitaron -mediante una wild card- a participar de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero la tenista declinó la invitación.

La explicación de Raducanu

“Me encanta jugar para mi país, eso quedó bastante claro en la Copa Billie Jean King. Realmente luché y lo disfruté mucho. Pero los Juegos Olímpicos simplemente no son el momento adecuado para mí este año. Realmente espero ser parte del próximo. Con la superficie cambiante, no vale la pena correr el riesgo para mí en este momento, ya que me recuperé de las cirugías del año pasado. Pero le deseo buena suerte al equipo”, afirmó Emma Raducanu.

Raducano en su día más glorioso en el tenis tras ganar el US Open 2021. (Foto: IMAGO).

Los cambios de superficie, un problema para los tenistas

Con Roland Garros llegó a su fin la gira europea por polvo de ladrillo, por estos días se está jugando sobre césped en la antesala de Wimbledon y luego iniciará la gira por cemento que servirá de preparación para el US Open, el último grand slam del año. Los Juegos Olímpicos de París se disputarán sobre polvo de ladrillo después de la hierba y antes del cemento, un total despropósito para los tenistas que deben acostumbrarse rápidamente de una superficie a otra.

Un calendario que no ayuda en absoluto

No solamente el cambio de superficie es un problema importante para los jugadores, existe otro peor: el calendario. Cuando termine la participación en París 2024, tan solo dos días después iniciará el Masters 1000 de Canadá. Es desgaste físico que representa para los tenistas tener que viajar de Francia a Canadá, tener que adaptarse rápidamente a otra superficie y encima disputar un torneo de la categoría de un Masters 1000 hace que muchas de las figuras del deporte opten por no representar a sus países y sumar puntos en su carrera individual.