Fue finalista de Wimbledon y reveló el calvario que vive tras ser madre

Sabine Lisicki estuvo cerca de tocar el cielo con las manos en 2013 cuando llegó a la final en la catedral del tenis, pero cayó ante Bartoli.

Por Lautaro Toschi

Sabine Lisicki
© GettySabine Lisicki

No son muchas, pero hay tenistas que fueron madres y siguieron compitiendo. En su momento, Serena Williams fue uno de los grandes ejemplos, en la actualidad lo es Belinda Bencic y Elina Svitolina. En estos casos, todas pudieron volver a los primeros planos, pero no todas las situaciones son iguales. Sabine Lisicki, finalista de Wimbledon en 2013, no tuvo la misma fortuna que las anteriormente mencionadas.

En 2013, la final de Wimbledon femenina la protagonizaron Marion Bartoli y Sabine Lisicki. La francesa se impuso a la alemana y ganó su primer título de Grand Slam. Lisicki fue madre, lo cual la alejó del circuito y todavía no puede volver a competir a sus 36 años y su futuro es incierto.

La dura confesión de Lisicki

Sabine Lisicki, que fue número 12 del mundo, afirmó: “Soy mamá y nunca pensé que no volvería a competir entre 9 y 12 meses después del parto. ¿Se preguntarán por qué? Porque vi a tantas mamá ponerse en forma en un abrir y cerrar de ojos y hacerlo todo…”.

Además, agregó: “Aunque di el pecho día y noche durante un año, con noches de 4 a 5 horas de sueño como mi nueva normalidad, intenté entrenar, pero mi cuerpo necesitaba más tiempo. Tiempo para recuperarse de crear un milagro y traerlo a este mundo. Y eso está bien. Y es totalmente normal”.

Bartoli y Lisicki. (Foto: Getty).

Bartoli y Lisicki. (Foto: Getty).

Lisicki habló de la maternidad

“La maternidad exige mucho de ti, a veces más de lo que esperas. Me sometí a una cirugía abdominal relacionada con el embarazo y el parto. Agradezco que se haya identificado y abordado el problema. Esto es parte del proceso de ser madre. Ahora me estoy centrando en la recuperación y en darle a mi cuerpo el tiempo que necesita para sanar”, completó la alemana.

DATOS CLAVE

  • Sabine Lisicki, finalista de Wimbledon 2013, no ha vuelto a competir tras ser madre.
  • La ex número 12 del mundo se sometió a una cirugía abdominal tras el parto.
  • A sus 36 años, la jugadora alemana prioriza su recuperación física con un futuro incierto.
Lautaro Toschi

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

