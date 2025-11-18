Ganó Wimbledon, fue top 10 y sufrió un calvario con su ex novio: “Me dejé destruir”

Fueron muchas las tenistas francesas que dejaron su huella en las últimas décadas. Algunos de los primeros nombres que se vienen a la cabeza son los de Amelie Mauresmo, Mary Pierce o Caroline García, pero no hay que dejar de lado a Marion Bartoli, quien fue campeona de Wimbledon en el año 2013 tras superar en la final a la alemana Sabine Lisicki.

Marion Bartoli nació en Le Puy-en-Velay, Francia, el 2 de octubre de 1984 y desde chica se apasionó por el tenis. Luego de hacer su camino en la etapa júnior, para el año 2000 se convirtió en profesional y un año más tarde disputó su primer Grand Slam.

La gran carrera de de Marion Bartoli

Los inicios de Bartoli en el circuito profesional fueron de puro afianzamiento y ya para 2006, cuando tenía 22 años sacó a relucir su mejor tenis y ganó tres títulos. En 2007 alcanzó su primer final de Grand Slam, fue en Wimbledon, pero cayó en sets corridos ante Serena Williams. En 2009 ganó dos títulos, en 2011 otros dos y para 2013 logró la conquista más importante de su carrera. Cabe destacar que su mejor puesto en el ranking lo consiguió en 2012, cuando llegó a ser la número 7 del mundo.

Bartoli en 2002. (Foto: Getty).

Wimbledon y primer retiro

El 6 de julio de 2013, Marion Bartoli llegó a la final de Wimbledon y allí derrotó por 6/1 y 6/4 a Sabine Lisicki. De esta manera, la francesa obtuvo su único título de Grand Slam. Aunque pocas semanas más tarde, tras caer en Cincinnati, sorprendió al mundo del tenis al anunciar su retiro.

Hace unos años, Bartoli dialogó con Behind the racquet y contó cómo tomó la decisión: “Gané Wimbledon en 2013 y me retiré semanas después. Cuando ganas un Grand Slam, estás en la cima del mundo y no quieres reírte porque, finalmente, has obtenido la recompensa a tu arduo trabajo. Mi mente quería continuar pero mi cuerpo ya no podía jugar“.

Bartoli y Lisicki tras la final de Wimbledon 2013. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Dediqué toda mi vida a competir contra las mejores jugadoras del mundo, las horas extra de entrenamientos y ejercicio afectaron a mi cuerpo, no podía seguir jugando con ese dolor. Quería tanto un Grand Slam que mi mente empujó a mi cuerpo hasta que gané Wimbledon pero, cuando finalmente lo gané, me sentí vacía. No tenía mas recursos para volver a la pista, fue doloroso porque no pude capitalizar mi victoria”.

Murray y Bartoli, campeones de Wimbledon 2013. (Foto: Getty).

El calvario que vivió con su ex pareja

Una vez que dejó la actividad profesional en 2013, Marion Bartoli llamó la atención por el abrupto descenso de peso que tuvo en los meses siguientes. Llegó a adelgazar nada más y nada menos que 40 kilos. Tiempo después, la propia francesa relató en diálogo con L´Equipe el calvario que atravesó en una relación enfermiza.

Bartoli y su ex pareja en el año 2014. (Foto: Getty).

Bartoli contó: “Me dejé destruir por alguien y no pensaba que fuera posible. Cuando me retiré era la mujer más feliz del mundo. Entonces conocí al que hoy es mi ex novio, en mayo de 2014, y cada día él me decía que estaba gorda. Veía a una mujer delgada por la calle y me decía: ‘¿Has visto que delgada y preciosa es?”.

Por otro parte, en declaraciones a The Telegraph, la francesa dijo: “Aunque hayas podido lograr un título tan grande en la pista, como persona cuando alguien te menosprecia constantemente se te acaba metiendo en la cabeza. Y empiezas a creer cosas como ‘Tal vez no soy tan buena, tal vez estoy un poco gordita, tal vez no lo estoy haciendo bien’, y empiezas a tener dudas hasta darte cuenta que ya no tenía sentido”.

“La victoria en Wimbledon me dio la vida, esa mentalidad de no darse por vencido. Como campeón tienes que ser terco y creer en lo que estás haciendo hasta conseguirlo. Creo que esa terquedad lo que me ayudó a salvar la vida, porque llegué a un momento en el que estuve tan deprimida que la vida no tenía sentido para mí”, agregó Bartoli.

Marion Bartoli como entrevistadora en Roland Garros 2021. (Foto: Getty).

“El tenis realmente me salvó. El hecho de estar en la pista, en un lugar en el que me sintiera cómoda, rodeada de gente que quería lo mejor para mí, me ayudó a reconstruirme psicológicamente. La gente dice: ‘Intentaste volver y fallaste’, pero no fue un fracaso en absoluto. El objetivo no era que volviera a la cancha para jugar como profesional, el objetivo era volver a vivir“, completó la ex número 7 del mundo. Cabe destacar que Marion Bartoli regresó al circuito en el año 2018 por un corto período, para luego retirarse definitivamente.

Goran Ivanisevic, Lleyton Hewitt y Marion Bartoli en Wimbledon 2022.

Su vida después del tenis

Una vez que dejó definitivamente la actividad profesional, Marion Bartoli siguió vinculada al mundo del tenis. Fue invitada a muchos de los eventos más importantes, pero también se dedicó a los medios de comunicación y, actualmente trabaja en la prestigiosa cadena Sky Sports. Por otro lado, en noviembre de 2025 fue nombrada patrona de la Fundación Elena Baltacha, que se encarga de trabajar con los niños más desfavorecidos.

