Marcelo Ríos supo estar en la cima del mundo a finales de la década del 90 cuando ante la sorpresa de todos logró lo que hasta entonces ningún tenista latino había conseguido: ser el número 1 del ranking ATP. El chileno, con un estilo único tanto dentro y fuera de la cancha, hizo historia y lejos de mostrarse tranquilo en declaraciones siempre elevó a polémica.

El Chino, que como profesional no dudó en criticar varias veces a la ATP, también ha tenido palabras contra Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, a quienes ha tildado de aburridos. Pero, todo esto lo ha dicho con un fuerte historial sobre su espalda que incluye triunfos ante tenistas de la talla de André Agassi, Carlos Moyá o Tommy Haas.

La escalada a la cima de Marcelo Ríos

El Chino debutó en la Copa Davis en 1993 con Chile incluso antes de ser profesional, en 1994, por ser por entonces el número 1 de la categoría juvenil a los 17 años.

​El zurdo pelilargo con revés a dos manos se hizo rápidamente un nombre en el ambiente, sobre todo después de que con 18 años se cruzara en Roland Garros ante Pete Sampras. En aquella batalla que fue victoria para el estadounidense en segunda ronda demostró que su éxito como juvenil no era una casualidad.

Al año siguiente, logró su primer título en el circuito, al conquistar el Torneo de Bolonia, y comenzó allí una larga cosecha de 18 trofeos hasta su retiro definitivo en 2004. Pero el hito más grande de su carrera no fue una copa.

Es que en 1998 la temporada inició a tope para el Chino Ríos que ganó el título en Auckland y llegó a la final del Abierto de Australia. Además, se coronó en Indian Wells y Miami, torneos en donde apenas perdió dos sets. Justamente, en ese último torneo venció en la final a André Agassi y se quedó con el puesto 1 del ranking ATP.

Hasta entonces, ningún tenista latino lo había conseguido y el que más cerca había estado había sido el argentino Guillermo Vilas. “No conozco mucho a Vilas, sólo sé que él fue número 2, y yo soy el número 1”, comentó en más de una oportunidad cuando fue consultado por el máximo exponente del tenis albiceleste.

La cima le duró poco. En abril, Pete Sampras lo superó y en agosto, Ríos recuperó el puesto por 13 días. Pero, el estadounidense volvió a subirse a lo más alto y cerró el año como el mejor.

“No haber ganado un Grand Slam no me quita el sueño. Si no lo gané será por algo. No me pregunto si pude hacer algo más. Creo que haber sido número uno del mundo tiene más mérito que ganar un Grand Slam“, declaró hace poco más de un año.

Es que curiosamente, Ríos llegó al primer puesto sin ganar un Grand Slam, certamen que jamás conquistó. Apenas una sola vez cruzó la barrera de los cuartos de final, fue justamente en 1998 cuando llegó a la final de Australia y perdió Petr Korda.

Las críticas a la ATP

Justamente, aquella derrota contra el checo desató la furia de Ríos contra la organización del tenis. Es que poco después se supo que Korda había estado involucrado en un escándalo por dopaje.

“La ATP se maneja mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay millones de cosas que nunca viste en tu vida. Es súper difícil. Se pusieron demasiado drásticos. Una cosa es la vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda es para sacar ventaja. Justo en un Grand Slam, que yo podría haber ganado. No es como en el atletismo, donde al segundo le dan el título en esos casos. Ganó siete partidos, llegó a la final como avión. Al mes, jugué con él y le gané. Se dio una controversia. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un Grand Slam”, declaró.

Marcelo Rios en una foto de 1997.

El retiro por las lesiones y los problemas ocultos

Fueron solamente 10 años los que Ríos pudo jugar como profesional, ante los últimos cuatro fueron un padecimiento por los dolores físicos que iniciaron en el 2000.

“Con gran tristeza debo confesar que llegó el momento en que tengo que dejar el tenis”, exclamó con dolor a los 28 años de edad después de haber estado media temporada disputando solamente torneos Challengers. “Lo veía que no estaba bien. Estaba con dolor, no sé cuánto, pero no se le veía bien“, comentó tiempo después el argentino Mariano Delfino, quien lo venció en su último partido en San Luis de Potosí.

Para ese entonces, el chileno ya se había sometido a dos operaciones de espalda para buscar solucionar sus dolores, pero todo parecía insuficiente.

En 2021 brindó una entrevista desde su casa en Florida, Estados Unidos, en donde contó los padecimientos que ocultó en los últimos años de su carrera. justamente, habló sobre una operación facial que se había realizado en ese momento: “En mi época no se usaba bloqueador solar, entonces yo me hice mierda la cara con el sol. Me empezaron a quedar unos surcos”. Y detalló: “Este párpado estaba muy corto, no podía cerrar el ojo, entonces dormía con los ojos abiertos, entonces me lo arreglaron”.

Allí contó que varios años después de su retiro sucumbió ante el alcohol y un médico le dio el peor consejo: “Me vino como una angustia y el médico me dice ‘tómate ravotril’. ‘¿Y cuántos tomo?’. ‘Los que quieras’. Te estoy hablando en serio, el doctor es conocido, se calló. Llegué a tomar 12 miligramos diarios. Yo me tomaba cuatro o seis en la mañana y estaba perfecto y en la tarde caía, como que no daba más, estaba raja”. Durante la entrevista contó que estaba bajo tratamiento con un psiquiatra para abandonar el Ravotril.

Marcelo Ríos se retiró a los 28 años tras dos operaciones de espalda.

Críticas a Djokovic, Federer y Nadal

Ríos siempre ha sido un personaje polémico a la hora de declarar y con la irrupción del Big Three, no se achicó.

En marzo de 2023, en diálogo con ESPN, el Chino no dudó a la hora de hablar sobre Roger Federer y Novak Djokovic: “Para mí Federer no es un tenista que veas y digas ‘¡qué entretenido!’ Me gusta la forma en la que juega porque es un chico con una facilidad increíble, muy inteligente en la pista y muy bueno. Pero no es un Kyrgios o un Fognini al que veas y de quien esperas que monte un escándalo. Eso es más entretenido. Tampoco encuentro a Djokovic como un tenista entretenido sobre la pista“.

En este sentido, agregó: “Ya no disfruto tanto del tenis, no lo considero tan entretenido como antes. Siempre ha tenido límites. Si insultas, multa. Si tiras la raqueta, multa. En las ruedas de prensa no podías hablar mal de nadie. El tenis se ha vuelto aburrido, es como ir a ver cricket hasta que ves a alguien como Kyrgios, que llena las pistas y es un espectáculo. Yo era alguien que llamaba la atención tirando raquetas y eso a la gente le entretenía”.

También hubo palo para Rafa Nadal en una entrevista en 2011 con ESPN: “Lo he conversado con Horacio de la Peña, si yo hubiese jugado con Nadal, le doy un paseo por la manera que tengo de jugar y por la que tiene él. Somos dos tipos diferentes, me hubiese encantado jugar con él. Y si hubiese jugado con Laver, le ganaba fácil”.