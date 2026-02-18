Fue número 1 en dobles, ganó 44 títulos y hoy vuelve a la Argentina como capitana del equipo femenino de tenis

Una conferencia de prensa, una presentación oficial, un almuerzo de camaradería y un primer entrenamiento. El primer día de Paola Suárez como capitana del equipo femenino para la Billie Jean King Cup no tuvo descanso. Y fue el inicio de un trabajo que tiene como objetivo inmediato la serie de abril, en Colombia pero va mucho más allá. Como Mercedes Paz hasta hace algunas semanas, la idea de la ex número 1 en dobles es la de intentar darle un salto de calidad al tenis femenino local.

En las instalaciones del Club Náutico Hacoaj en Tigre, mientras se está desarrollando el AAT Challenger IEB+ edición Tigre, Suárez fue presentada por Mariano Zabaleta, vice de la AAT y Florencia Labat. Junto a ellos estuvo Mariano Hood, quien será subcapitán, lugar que ya ocupó en el equipo de Copa Davis que ganó la competencia en el 2016 comandado por Daniel Orsanic.

Labat, Zabaleta, Paola Suárez y Mariano Hood en la presentación. Foto AATenis.

“Ahora aparezco en el tenis desde otro punto de vista, estoy desde otro lado y estoy contenta en poder aportar a las jugadoras la experiencia que me dieron todos estos años de tenis. Lo que quiero lograr es conectar con ellas, tratar de darles confianza, de que se puedan apoyar en mi en cualquier problema que puedan tener. Desde ese punto, y obviamente con Mariano al lado que con la experiencia que tiene de haber estado en la Copa Davis me siento muy protegida también. Vamos a dar todo y a tratar de que el tenis femenino pueda tener otro saltito más. Mecha (Paz) y Flor (Labat) han hecho muchísimo por el tenis femenino, esa es una de las cosas por las que dije que sí, porque veo que desde la Asociación están haciendo las cosas muy bien durante estos años y la verdad estoy súper contenta y eso fue uno de los puntos para decir que sí a esta convocatoria que la verdad que me tomó por sorpresa”, contó en la presentación.

Paola Suárez, ganadora de 44 títulos de WTA (8 de ellos de Grand Slam), bronce en Atenas 2004 (en dobles con Patricia Tarabini), número 9 en singles y 1° en dobles es madre de dos hijos y actualmente reside en España, donde dirige la academia Pro Tenis de Oviedo. Estuvo muchos años alejada de la actividad tras su retiro y su breve regreso en el 2012 para competir en los Juegos de Londres. Desde hace tres años que volvió a los courts.

Tras la salida de Mercedes Paz luego de siete años, fue Flor Labat quien se comunicó con Paola. Pese a que había otros nombres en la mesa, que hasta se habían charlado con las jugadoras que conforman el equipo -ellas querían además una capitana mujer-, Suárez fue la elegida y solo restaba que aceptara la propuesta.

Publicidad

Publicidad

Mariano Hood será su pata local para estar cerca de las jugadoras. Foto AATENIS.

Sin embargo, Labat, que fue subcapitana de Mecha Paz le dijo que no iba a continuar en ese cargo y por eso surgió el nombre de Mariano Hood, a quien Suárez ya conocía y que será su pie en Buenos Aires mientras ella esté en Europa.

“Antes de decir que sí, también sabía que me exponía otra vez, yo desaparecí un poquito del mundo tenístico por completo todos estos años. Hace tres años empecé en donde vivo actualmente, en Oviedo, me involucré en el tenis. Lo más difícil era volver otra vez a esto, exponerme y todo, pero creo que vino en un muy buen momento de mi vida, que de hecho estoy dispuesta a hacerlo también, creo que puedo aportar también, eso también me hizo decidir: que tengo cosas para poder aportar. Me sentí súper cómoda. La verdad un poco incrédula todavía”, agregó.

Publicidad

Publicidad

El equipo para Colombia

Argentina tiene por delante la serie por el Grupo Américas I, del 8 al 11 de abril en Ibagué, Colombia, en la altura, donde deberá enfrentarse a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela (aún no se definieron los grupos ni el cuadro).

Además de la presentación ante la prensa, al mediodía se realizó un almuerzo entre los nuevos capitanes, los dirigentes de la AAT presentes y las jugadoras argentinas que podrían ser parte de la próxima citación, con el objetivo de conocer a Paola Suárez y conocer la disponibilidad de cada una de cara a la serie de abril. Una vez finalizado el almuerzo, hubo un primer entrenamiento.

Las jugadoras argentinas estuvieron en la presentación en Hacoaj. Foto AAT.

Publicidad

Publicidad

Si bien no estuvieron todas las jugadoras disponibles ya que algunas están en competencia, la gran mayoría dijo presente para darle inicio a este nuevo ciclo. Entre las presentes estuvo Nadia Podoroska, quien hace un año que no compite por una lesión en el nombre y está cerca de concretar su regreso, también Julia Riera, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Berta Bonardi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi.

“Me comuniqué con ellas, primero de forma individual, después creamos un grupo. Yo realmente no las conozco a las chicas, que era un poco el temor que tenía, estaba viviendo en España y realmente no conozco a ninguna de las chicas. Para mí era es súper importante poder venir y poder verlas y agradezco a todas ellas que han hecho el sacrificio para poder venir porque algunas están viajando hoy y otras mañana y sin embargo se acercaron todas las que están aquí en el país. Creo que es súper importante esta primera toma de contacto con ellas y y después ir aportando de a poco”.

“A nivel personal, el desafío más grande es que el equipo pueda entender que representar al país es algo sumamente importante y sumamente selectivo, que no todo el mundo puede representar al país. Algunas de ellas lo han vivido, la adrenalina que esto significa y quizá concientizarlas un poco más en eso, creo que es importante concientizarlas en trabajar en equipo, en los valores. A mí me gustaría que en esta capitanía, que vayamos a algún lugar y que digan ‘wow, qué bien el equipo argentino, las chicas súper respetuosas, qué bien se han portado, dentro de la cancha, fuera de la cancha’. Valores, aparte de poder dar mi experiencia tenística, también mis valores humanitarios. A nivel personal es lo que a mí también me gustaría. Una relación cercana con ellas, y que puedan identificarse conmigo y poder hablar abiertamente de cualquier tipo de problemas que puedan llegar a tener”.

Publicidad

Publicidad

El trabajo de la nueva capitana, la número 19 de la historia, ya comenzó.