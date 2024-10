Al ser humano le gustan las comparaciones y más en el mundo del deporte. Pareciera que es inevitable siempre estar decretando quién es el mejor de todos los tiempos, o en determinado aspecto del juego. En el tenis suele suceder casi permanente que los protagonistas se manifiesten respecto a quién es mejor o peor y así sucedió siempre. En la actualidad, lo que pareciera estar de moda es decir si la nueva generación es más competitiva que lo fue el Big 3 y los nombres apuntados son los de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, las dos grandes joyas del tenis de hoy en día.

Deportivamente, la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es realmente asombrosa porque son dos tenistas muy jóvenes, que ya saben lo que es ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP, porque cada uno es mejor en una superficie específica, porque ya saben de sobre lo que es ganar un Grand Slam y porque además los une una linda amistad fuera de las canchas.

Algo parecido pasó en su momento con Rafael Nadal y Roger Federer, quienes marcaron una era de casi dos décadas en la que uno se lucía en canchas rápidas y el otro en lentas, aunque supo haber batallas memorables en todos los entornos entre ellos. Por otro lado, Novak Djokovic fue el tercer integrante del Big 3 y también supo tener batallas memorables con Rafa y Roger que hizo que todos se potencien. No por nada son los tres máximos ganadores de Grand Slam de todos los tiempos.

PARIS, FRANCE – JULY 29: Novak Djokovic of Team Serbia (L) and Rafael Nadal of Team Spain pose for a photo ahead of the Men’s Singles second round match on day three of the Olympic Games Paris 2024 at Roland Garros on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)